Trieste HP/De Tijd moet en zal (J)FVD bashen: ‘bestuur wist echt wel van foute berichten in WhatsApp-groep!!!’

HP/De Tijd kreeg bijna drie jaar aan WhatsApp-groep chatlogs doorgestuurd, waarin allerlei foute berichten stonden. FVD en JFVD zouden fascistische, racistische, antisemitische en xenofobische figuren aantrekken. En het ergste van allemaal: dit nog tolereren ook! Maar de kleine, contextloze voorselectie aan ‘foute uitspraken’ genereerde niet genoeg ophef, dus gooit HP/De Tijd er gewoon nog een schepje bovenop!

Borrelvd

Het JFVD-bestuur zei geen zicht te hebben gehad op de inhoud van sommige appgroepen. Maar ‘Borrelvd’, de voornaamste bron van al deze ellende, is opgericht door een JFVD-bestuurslid. Lennart van der Linden van het FVD hoofdbestuur zegt:

(…) bestuursleden zijn er al jaren geleden uitgestapt. Vanwege een aantal redenen: de grote hoeveelheid en variëteit aan berichten (honderden per dag) was niet bij te benen / bij te lezen en ging alle kanten op. Door uit de appgroep te stappen gaven de JFVD-bestuursleden aan: deze appgroep valt niet onder onze verantwoordelijkheid.”

Daar ‘geen zicht op hebben’ of dat ‘niet onder hun verantwoordelijkheid’ laten vallen, valt wat voor te zeggen maar is ook wel een beetje makkelijk.

Context en eigen ervaring

Destijds (2017) nam ik namelijk zelf ook deel aan enkele van die officiële en officieuze JFVD-apps, waar ik de JFVD-bestuursleden ook regelmatig in aantrof. Borrelvd was er daar ook één van. FVD kwam net een beetje in the picture en kreeg ook toen al de ‘nazi-sticker’ opgeplakt.

Mede daardoor ontstond er in die apps een opvatting: ‘zo zien ze ons blijkbaar’, gepaard met een gevoel van ‘hier heb je tenminste niet dat politiek correcte gedram’. Wat zich uitte in humor en memes waarmee de grens werd opgezocht en ja, ook regelmatig werd overschreden. In vrijwel al die apps werd keer op keer gehamerd op het risico van de schade die de duidelijk grensoverschrijdende humor zou kunnen gaan veroorzaken. ‘Doe dit niet in groepsapps met ‘JFVD’ in de naam,’ was de boodschap van (bestuurs-)leden.

Het werd namelijk echt te gek en ook bloedirritant. Iedere dag honderden berichten! Op een gegeven moment klik je die ‘600+ nieuwe berichten’ gewoon een keer weg. De lol van de ‘edgy humor’ was er zo langzamerhand wel af en 90 procent was toch onzin.

Mafkezen

Het begon ook steeds meer op te vallen dat er een paar rare figuren aan die apps deel hadden genomen. Jongeren die in discussies dingen zeiden of deelden waarvan de humor echt ver te zoeken was, maar waar wel duidelijke grenzen werden overschreden. In die groepsapps zaten zo nu en dan ook nog wel eens JFVD’ers van joodse komaf. Die lieten dat natuurlijk niet over hun kant gaan (heel goed!) en die discussies werden dan ook behoorlijk fel. Want enkele mafketels wisten soms zo’n beetje alle ‘-ismen’ nog met trots uit te dragen.

Niet vrijpleiten, maar ook niet overdrijven

Het JFVD-bestuur had in sommige gevallen zeker wel eerder kunnen en moeten ingrijpen. Men was toleranter naar ‘foute humor’, waardoor de echt foute figuren dachten zich onder gelijkgestemd publiek te bevinden. Maar dat neemt niet weg dat HP/De Tijd hier wel degelijk opnieuw een heel verkeerd beeld neerzet. Want zoals ik al aangaf: die gekkies werden wel degelijk bestreden, en niet alle ‘walgelijke uitingen’ waren ook gemeend. Het merendeel is smaakloze humor, maar door een voorselectie van 80 pagina’s krijgt de HP/De Tijd-lezer alleen een contextloos ‘fout bericht’ te zien. Spit de telefoon van de gemiddelde tiener maar eens door, kom je niet gek veel anders tegen.