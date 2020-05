Video! Coalitiepartij D66 krabbelt terug, nu toch mondkapjes voor kappers en fysiotherapeuten

Zijn de regeringspartijen door de pomp wat betreft mondkapjes om te beschermen tegen het coronavirus? Het begint er verdacht veel op te lijken, als je ziet wat D66-parlementariër Kees Verhoeven vanochtend zei bij Goedemorgen Nederland op NPO1…

Langzaam maar zeker begint er in de regeringscoalitie een kentering plaats te vinden over mondkapjes: eerst beweerden partijen als VVD en D66 nog bij hoog en laag dat ze ‘schijnveiligheid’ boden en niet gebruikt dienen te worden. Maar bij Goedemorgen Nederland op NPO1 tapte D66-Kamerlid Kees Verhoeven ineens uit een heel ander vaatje.

Verhoeven was bij het WNL-programma te gast om zijn plan voor de heropening van de Nederlandse horeca te promoten. Maar toen presentatrice Maaike Timmerman hem bevroeg over mondkapjes in zogeheten contactberoepen, toonde de D66’er zich – tegen de lijn van de regeringscoalitie waarin ook zijn partij meedoet – voorstander van meer mondkapjes. Werkende Nederlanders die niet uit de voeten kunnen met de anderhalve meter afstand moeten hun toevlucht zoeken tot mondkapjes, aldus Verhoeven. De sociaal-liberaal noemde zelf het voorbeeld van de visagie, maar ook de kappers en de fysiotherapeuten werden genoemd.

Opvallende teksten, gezien het hartvochtige verzet tegen méér mondkapjes in Nederland zoals dat gevoerd is door de kabinetscoalitie van premier Rutte. Vanochtend werd echter bekend dat ook voor huishoudelijk hulp beschermende middelen beschikbaar komen, onder bepaalde voorwaarden. En nu dus deze teksten van Verhoeven bij WNL.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het eerder over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens het kabinet is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van het kabinet. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 KN95-mondkapjes. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeggen wij: doen!