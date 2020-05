Video! Geert Wilders: ‘Lodewijk Asschers handtekening staat straks onder de ontslagbrief van tienduizenden mensen!’

PVV-leider Geert Wilders heeft vandaag in de Tweede Kamer het vuur geopend op Lodewijk Asscher, die na veel wikken en wegen toch het economische pakket van het kabinet steunt. “Onbegrijpelijk,” aldus de oppositieleider. De ontslagboete wordt afgeschaft, maar toch gaat de PvdA er akkoord mee.

Onbegrijpelijk. Ontslagboete is bijna helemaal geschrapt, Toch is Asscher door de pomp en tevreden. Zijn PvdA-handtekening staat straks onder de ontslagbrief van tienduizenden mensen die door zijn gedraai en steun aan kabinet richting UWV zullen gaan.#kamerdebat #PVV #Wilders pic.twitter.com/ng6B0dqdPu — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 28, 2020

D66-minister Koolmees kondigt aan de het pakket economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen bedrijven te verlengen. Maar wel met een cruciale aanpassing: de ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven kunnen dus steun trekken zelfs wanneer ze personeel op straat zetten. En dat met niet alleen de steun van het rechtse kabinet, maar ook van de linkse oppositiepartij PvdA.

In de Tweede Kamer viel Wilders zijn ambtsgenoot Lodewijk Asscher dan ook hard aan. Hij is straks medeplichtig aan het ontslag van “tienduizenden mensen,” hield de leider van de tweede partij van Nederland de andere aanwezigen voor. “U bent gewoon door de pomp,” meldde Wilders bij de interruptiemicrofoon. De PVV’er vond het vooral onverteerbaar dat bedrijven worden betaald met het belastinggeld van o.a. hun eigen werknemers die ze nu straffeloos op straat kunnen zetten.

De alternatieve oplossing van de PVV’er, waarvoor Asscher niet is gegaan? “Desnoods nog een miljard extra naar ondernemers. Want alles is beter dan mensen ontslaan!” Aldus een laatste snedig commentaar van Wilders, terwijl de PvdA-leider onrustig achter het spreekgestoelte blijft schuivelen.