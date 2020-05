Video! Geert Wilders sloopt collega-Kamerleden: ‘Totale watjes! In Libië en Kameroen is democratie beter geregeld’

PVV-leider Geert Wilders is ernstig teleurgesteld in zijn collega-Kamerleden, die net als hij worden geacht om de regering te controleren. De meesten doen dat niet en “kruipen massaal op schoot bij de heer Rutte,” zo vertelde een geïrriteerde fractievoorzitter. Zeker als het gaat het coronavirus zijn het “totale watjes.”

Nou, gelukkig. Bij Ongehoord Nederland hadden ze ook nog iets anders te doen dan alleen het oproepen van de geest van Pim Fortuyn door een charlatan. Ze interviewden ook PVV-leider Geert Wilders, die nogal tabak had van het debat dat de Tweede Kamer voerde over de coronacrisis en de aanpak van het kabinet.

Wilders lag daar door onder vuur van ‘roezemoezende’ Kamerleden, omdat hij minister Van Rijn had aangevallen met de aantijging dat hij “verzorgingshuizen zou slopen.” De PVV-voorman daarover: “Het zijn geen helden, saaie Pieten, op het moment dat je iets politiek maakt rent men schielijk weg.”

Het is een illustratie bij een groter probleem binnen de functionering van de Nederlandse politiek, aldus Wilders. Ons “vrij slappe parlement”, zo luidt de beschuldiging “kruipt achter de premier aan.” Zelfs de overige oppositiepartijen overladen de premier met complimentjes in plaats van hem kritisch te ondervragen.

Zelfs in Afrikaanse dictaturen hebben ze het beter voor elkaar, meent Wilders: “In Libië en Kameroen is het beter geregeld met het parlement dan hier in Nederland.”

Dan doet hij nog wat uitspraken om de boodschap nog maar eens duidelijk in te prenten: “Massaal kruipen ze op de schoot van de heer Rutte, het is te genant voor woorden.” En: “Totaal watjesparlement.”