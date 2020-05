Video! Heldin Kamervoorzitter Arib pakt DENK-relschopper Öztürk aan: ‘Da’s lang geleden…! U spreekt namens DENK?’

Gistermiddag werd DENK-parlementariër Selçuk Öztürk eens goed op z’n nummer gezet door Kamervoorzitter Khadija Arib. Na een wekenlange periode van afwezigheid waarin Öztürk meer geruzied had dan parlementair werk verricht, verscheen de Limburger weer op zijn werk. Reden voor een vinnige, doch prachtige, opmerking van Arib.

De afgelopen weken hebben bij DENK in het teken gestaan van de partij ouderwets kapotrellen, op een wijze waaraan de toenmalige LPF-Kamerleden nog wel een puntje kunnen zuigen. Het middelpunt van al dat gekrakeel was Selçuk Öztürk, die z’n collega’s met messen in de rug stak en ze de partij uitwerkte. Al die tijd verrichte hij geen werk als Kamerlid, terwijl hij daarvoor wel (ruim) betaald wordt.

En na de ‘verzoening‘ van Öztürk, Kuzu en Azarkan was hij daar gisteren opeens weer bij de interruptiemicrofoon: Öztürk, die olijke Limburger. Maandenlang z’n werk niet gedaan, en nu wilde de partijdictator doen alsof er helemaal niets aan de hand was bij de regeling van werkzaamheden. Dat feit werd natuurlijk niet stilletjes gepasseerd, en dus neemt Kamervoorzitter Khadija Arib hem even heerlijk in de tang. “De heer Öztürk: dat is lang geleden!” En na een eentweetje met Thierry Baudet, die achter het katheder staat, informeert Arib ook nog even namens welke partij Öztürk aan het debat wenst deel te nemen.

Ja mensen, ik nomineer Khadija Arib voor de positie van nationale spirit animal. Wat een vrouw!