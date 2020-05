Video! Johan Derksen maakt kachel aan met “hypocriete” homofobieroeper Rob Jetten: ‘Was voor de talkshowtafel!’

Voetbalcommentator Johan Derksen heeft weinig goede woorden over voor het filmpje van D66-fractievoorzitter Johan Derksen, waarin hij homofobie aankaartte door groffe beledigingen aan zijn eigen adres (‘kankerhomo’, ‘pisnicht’) hardop voor te lezen. Hypocriet, meent ‘De Snor’. Hij wil alleen maar even z’n “publicitaire momentje” en gaat daarna weer over tot de orde van de dag.

Afgelopen zondag las D66-fractievoorzitter Rob Jetten een serie lasterlijke tweets voor die hem in de loop der jaren zijn toegestuurd. De sociaal-liberaal blijkt aan de lopende band te worden uitgescholden voor “kankerhomo”, “pisnicht” en “achterlijke flikker”. Bij Veronica Inside was Johan Derksen niet erg te spreken over de actie van Jetten. Het gaat het Kamerlid alleen maar het veroveren van een plekje aan een talkshowtafel, denkt Derksen:

“Maar als we nou eens beginnen, en met die politici voorop, door niet de publiciteit op deze wijze te zoeken, maar door het te constateren en er wat aan te doen. Want het zijn incidenten, en ze pakken allemaal hun graantje publicitair mee en spreken er schande van en ‘Er moet wat aan gebeuren!’ Ze gaan over tot de orde van de dag.”

Ook presentator Wilfred Genee weet hem niet op andere gedachten te brengen. Derksen legt uit dat hij zich voornamelijk ergert aan de in zijn ogen milde taakstraffen die racisten, homofoben en antisemieten krijgen. Met een paar dagen koffie zetten in een bejaardentehuis roei je die onverdraagzaamheid niet uit, aldus Derksen. Politici, onder wie Rob Jetten, hebben de macht om dat volgens de VI-commentator zachte beleid om te zetten in hardere straffen. En zo lang ze dat niet doen, vindt de voormalige hoofdredacteur van Voetbal International ze eigenlijk vooral hypocriet.