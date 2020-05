Video! Ontketende Wilders: ‘Geen zelfreflectie, geen medeleven, geen spijt, geen excuses van premier Rutte!’

PVV-leider Wilders stond gisteren met zijn oren te klapperen toen hij premier Rutte en zorgminister Hugo de Jonge hun persconferentie zag geven. Hij zag daarin geen enkele spijt of medeleven. “Ik had gehoopt dat de premier ook even had stilgestaan bij het verdriet van al die nabestaanden die rouwen om hun geliefden,” aldus de vinnige oppositieleider.

Tijdens het debat over het coronavirus vanmiddag in de Tweede Kamer heeft PVV-leider Geert Wilders fel uitgehaald naar premier Rutte. Het flamboyante Kamerlid vond dat de minister-president tijdens zijn persconferentie ten overstaan van 7 miljoen tv-kijkers te weinig mededogen toonde voor al die mensen die zoveel hebben moeten inleveren vanwege het coronavirus. Ze hebben geliefden moeten begraven, zich uit de naad gewerkt voor de zorg en daarna zelf besmet geraakt.

Schaamte, had de PVV-leider willen zien bij zijn VVD-evenknie. En excuses had hij willen horen, door een vliegtuig vol mondkapjes een kwart jaar geleden naar China te sturen om de pandemie aldaar in te dammen voordat we hier zélf een tekort zouden hebben. “Onze groothandels werden als tubes tandpasta leeggeknepen,” zo beoordeelt de leider van de tweede partij in de Tweede Kamer de “valse start” van premier Rutte.

Ook minister De Jong kreeg er van langs, onder meer door tijd te verspillen aan de geflopte overheidsapp om coronabesmettingen in kaart te brengen.

“U zag niets van dat alles, gisteren in de persconferentie,” besluit Wilders: “Geen zelfreflectie, geen medeleven, geen spijt, geen excuses. Helemaal niets!”