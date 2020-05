Video! Sylvana en BIJ1 gebruiken 4 mei voor statement over partijen met ‘openlijk fascistisch gedachtengoed’

Wie dacht dat 4 en 5 mei dagen waren van nationale berouw en saamhorigheid, ongeacht opvatting en politieke kleur, komt bedrogen uit. Want Sylvana Simons en haar partij willen wel de doden herdenken op 4 mei, maar niet met alle andere partijen: er zijn namelijk nog altijd politieke bewegingen die “openlijk fascisme” niet schuwen, aldus BIJ1. Gedoeld wordt vermoedelijk op FVD en PVV.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn er niet alleen om de gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken, maar ook om hedendaagse politieke partijen aan te pakken. Dat is de boodschap die Sylvana Simons en diverse leden van haar partij BIJ1 verspreiden in een video die vandaag het levenslicht zag op de social media-stekken van de politieke beweging.

Nederland is wel bevrijd van de nazi’s, zo beweren ze, maar werkelijk vrij zijn we nog altijd niet. Want: “Institutioneel racisme is in Nederland nog steeds niet uitgebannen en verschillende politieke partijen schuwen niet voor openlijk fascisme of het samenwerken met partijen met openlijk fascistisch gedachtegoed.”

Welke partijen BIJ1 bedoelt wordt in de video trouwens niet onthuld, maar wie gaat zoeken in de uitspraken van Sylvana Simons en haar politieke kompanen vindt al snel het antwoord. In april 2019 zei de partijleidster dat Forum voor Democratie een “plain and simple” fascistische koers vaarde. Ook werd in september 2018 de PVV door Sylvana gezien als de erfopvolger van de NSB; de Nederlandse pro-nazipartij uit de jaren ’30 en ’40.

