Video! Thierry Baudet: Het wordt tijd dat Rutte en Ollongren verantwoording gaan afleggen!

Tijdens een Kamerdebat over het regeringsbeleid in 2019 heeft Thierry Baudet (FVD) hard uitgehaald naar de wijze waarop met name premier Rutte en vice-premier Ollongren hebben gehandeld afgelopen jaar. In zijn bijdrage velt Baudet een “snoeihard oordeel,” aldus zijn partij.

2019 lijkt alweer een eeuwigheid geleden: het zal vanaf nu voor altijd in ons geheugen gegrift staan als het jaar vóór de coronacrisis, toen de wereld nog normaal leek. Maar toch, we zijn nog geen vijf maanden verwijderd van het jaar waarin het “oude normaal” nog gewoon heel normaal leek. En dat wat er destijds gebeurde, werkt ook door in het door corona getroffen 2020.

Tijdens het Verantwoordingsdebat over 2019, dat gisteren gehouden werd in de Tweede Kamer, blikte FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet dan ook nog eens uitgebreid terug op de daden van het kabinet in dat jaar. Het oordeel daarover is niet bepaald positief. Zijn partij vat de toespraak als volgt samen:

“Vandaag moest het kabinet verantwoording afleggen over 2019. En dat was geen goed jaar voor Nederland. Het kabinet vestigt immigratierecord na immigratierecord, geeft meer geld uit aan klimaathysterie dan OOIT en blijft maar macht naar Brussel overhevelen. Bekijk het snoeiharde oordeel van Thierry Baudet!”

Aan het einde van de speech blikt Baudet ook nog reikhalzend uit naar de Tweede Kamerverkiezingen die voor maart 2021 op de planning staat, en is optimistisch over de kansen van zijn partij: “En dat volgend jaar dus niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Den Haag de vernieuwing – de herbouwing – aan de horizon gloort. Dankuwel, mevrouw de voorzitter!”