VMBO-econoom Jesse Klaver (GL) wil met Nederland ‘nadenken’ over het communistische basisinkomen

In een e-mail aan geïnteresseerden heeft GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver verklaard dat het tijd wordt om na te denken over het basisinkomen: een communistische regeling waarin iedereen maandelijks hetzelfde bedrag op de bankrekening gestort krijgt. “Er zijn alternatieven nodig voor het huidige kapitalisme,” schrijft de GL’er.

GroenLinks overweegt om terug te keren naar haar communistische roots. Dat is de conclusie na het lezen van een e-mail die partijleider Jesse Klaver vanmiddag stuurde aan leden en belangstellenden van de partij. Klaver kondigt aan na te gaan denken over het basisinkomen: een neo-communistische regeling waarbij iedere Nederland een zeer ruime maandelijkse toelage krijgt van de overheid zonder daar een tegenprestatie voor te hoeven leveren.

Een peperdure regeling dat bovendien in een grootschalig Fins experiment hopeloos geflopt is. Maar Jesse Klaver laat zich niet zomaar kennen: hij gaat met mensen uit het onderwijs, de zorg en de bouw filosoferen over zo’n basisinkomen. Hij schrijft:

“Ik was in het verleden nooit zo’n voorstander van een basisinkomen. Maar deze coronacrisis en jullie mails hebben me opnieuw aan het denken gezet. De afgelopen maanden zijn tienduizenden mensen werkloos geworden. Vaak gaat het om jongeren, om flexwerkers en om uitzendkrachten. Mensen die werken met een 0-urencontract, maar nu niet meer opgeroepen worden. Vaak gaat het om de groep die niet of amper recht heeft op WW. De sociale gevolgen zijn nu al groot en dan moet de echte harde economische klap nog komen.

Hoe meer je kijkt naar deze crisis hoe duidelijker het wordt: er zijn alternatieven nodig voor het huidige kapitalisme waarin grote bedrijven altijd winnen en gewone mensen te vaak het nakijken hebben.

Vandaar dat ik toch weer over het basisinkomen nadenk – al was het maar voor de duur van deze economische crisis. Kunnen we een vorm van een basisinkomen bedenken dat mensen de kans geeft om zich te ontwikkelen en ontplooien en tevens een stevig vangnet biedt voor alle mensen die nu hun baan verliezen?

Heel eerlijk, ik ben hier nog niet uit. Maar ik ben het wel aan het onderzoeken. Samen met onze Kamerleden, experts en economen van buiten de fractie.

Vandaar dat ik mail. Ik wil niet alleen met ‘arbeidsmarktexperts’ hierover van gedachten wisselen, maar ook horen van de mensen om wie het gaat. Mensen die nu zonder baan zijn komen te zitten. Of mensen die denken: ik zou dolgraag in de zorg, het onderwijs, de installatietechniek of de bouw werken, maar op dit moment is het voor mij niet mogelijk om die stap te zetten.”