Wilders boos dat minister Grapperhaus aanschuift bij iftar: ‘We worden bestuurd door buigers en islamknuffelaars!’

PVV-leider Geert Wilders reageert gepikeerd op het feit dat justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) gisteren aanschoof bij een iftar, een maaltijd waarmee Ramadans het breken van hun vasten vieren na zonsondergang. De oppositieleider ging weer zoals vanouds vol op het anti-islamorgel en stelde dat de minister Nederland alvast voorbereidde op de sharia.

Gisteren was Ferd Grapperhaus, minister van Veiligheid en Justitie, te gast op een iftar van het Contactorgaan Moslims en Overheid. De NOS was erbij en wist wat plaatjes te schieten. Die bereikten het netvlies van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Daarop begon Wilders op zijn welbekende anti-islamtoon zijn gal te spuwen op Twitter. Wilders:

“Grapperhaus buigt nederig en schuift aan voor iftar. Toont respect voor de ideologie van haat en geweld. Laat Nederland vast wennen aan de sharia. We worden bestuurd door dhimmi’s, buigers en islamknuffelaars. De PVV zegt: de islam hoort NIET bij Nederland. #stopislam”

Wellicht dat iemand de PVV-voorman kan aanraden om over te schakelen op een cd-speler. Want momenteel heeft hij een grammofoon met een plaat die al jaren blijft hangen op steeds hetzelfde deuntje. Dat zou niet alleen in het belang zijn van Nederland, maar ook van Wilders zelf. Want inmiddels neemt vrijwel niemand in dit land hem nog serieus met dit soort teksten waarmee Wilders vooral één ding aantoont: dat hij een lachwekkende karikatuur van zichzelf is geworden. En wordt er zeker geen iftar minder georganiseerd.