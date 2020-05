Wilders na homohaat richting Jetten (D66): ‘Walgelijk! Maar je zwijgt al jaren over doodsbedreigingen islamcritici!’

PVV-voorman Geert Wilders heeft gereageerd op de lawine aan homohaat die D66-voorman Rob Jetten over zich uitgestort krijgt. De oppositieleider vindt het zonder meer “walgelijk”, maar vraagt van Jetten wél dat hij ook de hand in eigen boezem steekt.

Rob Jetten, leider van D66 en sleutelfiguur in de regeringscoalitie-Rutte III, heeft dit weekend eens een boekje opengedaan over de wijze waarop ook in 2020 homohaat nog altijd welig tiert in Nederland. Het raakte een snaar bij PVV-collega Geert Wilders, die zijn mede-fractievoorzitter “veel sterkte” toewenste bij het kunnen negeren van de hatelijke berichten die Jetten kreeg – ze varieerden van ‘pisnicht’ tot ‘kankerhomo’. Schokkend en onterend, en zelfs grootste Jettens politieke opponent vond het zeer stuitende en schokkende teksten. Wilders:

“Verwerpelijke berichten hoor, Rob Jetten, en zonder uitzondering walgelijk. Sterkte.”

Maar de PVV’er geeft zijn sympathie niet gratis weg aan de D66-voorman. Hij vraagt de erfopvolger van Alexander Pechtold wél om ook wat te reflecteren op het handelen van de eigen partij. Want ook Geert Wilders krijgt aan de lopende band scheldpartijen en doodsbedreigingen in de bus, en daar zijn Jetten en zijn partij al “vijftien jaar” muisstil over, aldus Wilders:

“Maar hier hoor ik je nooit over.

Moslims die al 15 jaar lang mij en zoveel andere islamcritici met de dood bedreigen. Door partijen als die van jou ons land binnengehaald. En jij zwijgt al jaren.”

Noch Jetten, noch D66, hebben iets gedaan met de oproep van Geert Wilders.