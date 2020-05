Wilders somber over versoepeling coronabeleid: ‘Ruttes lockdown is oerdom, zal ons langdurig onze vrijheid kosten!’

Oppositieleider Wilders heeft vol de aanval ingezet op premier Rutte. We zullen nog lang in die “oerdomme” lockdown van hem blijven hangen, denkt de PVV-aanvoerder. Onze vrijheid gaat jarenlang op de helling, denkt het Kamerlid.

PVV-leider Geert Wilders is al een hele tijd kritisch over het coronabeleid van het kabinet. Hij blijft hameren op het bericht dat er voor zorgwerknemers onvoldoende beschermingsmateriaal beschikbaar zou zijn. Ze moeten daarom eigenlijk aftreden, aldus de parlementariër. Daar komt nu ook kritiek bij over het relatief lage aantal maatregelen dat Nederland neemt in de coronacrisis. Voor Wilders is het daarom duidelijk: premier Rutte heeft gefaald. Hij stelt op sociale media:

“Rutte faalt aan alle kanten. Zonder massaal testen en breed contactonderzoek wordt het virus nooit ingedamd maar feitelijk toch gekozen voor de jaren durende groepsimmuniteit. De lockdown van Rutte is niet intelligent maar oerdom en zal ons langdurig onze vrijheid kosten.”

De PVV-voorman ziet zich gesterkt door een reportage van Nieuwsuur gisteravond, waarin werd vastgesteld dat buurlanden flink vaker gaan testen en op nationale schaal met het virus besmette inwoners gaan isoleren en in de gaten houden. In Nederland worden zulke operaties niet op zo’n grote voet uitgevoerd, waar het NPO-programma openlijk twijfels over uit: “Hebben we wel een goede strategie?”

Het antwoord van Geert Wilders op die vraag is in ieder geval glashelder: nee dus.