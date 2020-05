Wilders steekt op dag van de verpleging de ‘helden van de zorg’ hart onder de riem: ‘Nederland is trots op jullie!’

Vandaag, 12 mei, is de dag van de verpleging. PVV-partijleider Geert Wilders grijpt die gelegenheid aan om alle zorghulpverleners van Nederland te steunen in deze tijden, waarin ze door het coronavirus flinke overuren maken.

Dank jullie wel lieve helden van de zorg ❤️! Nederland is trots op jullie en dankbaar voor alle professionele en liefdevolle hulp!#dagvandeverpleging #dagvandezorg pic.twitter.com/JRCLWyIThG — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 12, 2020

Het is vandaag precies tweehonderd jaar geleden dat de Britse arts Florence Nightingale werd geboren. Dankzij deze dame die haar welgestelde familie inruilde voor een bestaan in de ziekenverzorging is het vak van verpleegkundige geboren. Reden, daarom, om 12 mei uit te roepen tot de dag van de verpleging. Een dag om waardering te uiten voor iedereen die werkt in de zorg.

Van die gelegenheid maakt ook PVV-leider Geert Wilders gebruik, die op zijn Twitter-account alle zorgwerknemers van Nederland laat weten dat hij trots en dankbaar is “voor alle professionele en liefdevolle hulp”. Hij stuurt plaatjes van een hartje en deelt een filmpje waarin verplegers zijn te zien op de hoogte- en dieptepunten van hun beroep: bij sterfgevallen, maar ook bij geboorten.

Wilders maakt zich de laatste tijd vaker hard voor werknemers in de zorg, die hij steevast als “zorghelden” aanduidt. Het kabinet laat hen in de steek, aldus de oppositiepoliticus, en zou volgens de PVV’er eigenlijk moeten aftreden voor de wijze waarop zij door de regering behandeld worden.