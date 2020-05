Wilders vindt coronabestrijding Afrika met Nederlands belastinggeld “totaal gestoord”: ‘Ons geld voor onze mensen!’

PVV-leider Geert Wilders is het totaal niet eens met een aanbeveling van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, een invloedrijk adviesorgaan van het kabinet-Rutte. Zij willen namelijk dat Nederland helpt met het bestrijden van het coronavirus op het Afrikaanse continent. De oppositieleider vindt dat een “totaal gestoord” plan.

Als het aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken ligt, dan gaat Nederland ruim een miljard euro uit de staatskas opnemen om uit te geven aan het uitroeien van het coronavirus in Afrikaanse landen. Dat is nodig, aldus de AIV, omdat het coronavirus een wereldwijde epidemie is. De ziekte zal ook in Nederland niet wegzijn als het ook elders op de wereld niet wordt aangepakt. Een schone taak voor Nederland, aldus de club die vaak adviezen uitbrengt die worden overgenomen door het Nederlandse kabinet. Maar, zo zegt het AIV, die miljard moet een extra uitgave zijn en mag niet uit het huidige budget voor ontwikkelingshulp gehaald worden.

De PVV-leider ziet die uitgestippelde koers om het coronavirus hier en elders te verslaan niet bepaald zitten, zo leren we vanmiddag op social media-kanalen van de parlementariër. Het coronavirus kan het beste bestreden worden door miljarden euro’s in eigen land te spenderen, vindt de leider van de tweede partij in de Tweede Kamer. Plannen om ook te betalen voor de virusbestrijding in andere landen zet hij weg als “totaal gestoord. Wilders:

“Totaal gestoord. De miljarden moeten hier in ons eigen land aan onze eigen mensen worden besteed en geen cent ervan in Afrika! #OnsGeldVoorOnzeMensen”

Het kabinet heeft nog niet bekendgemaakt naar wie zij zullen luisteren, de AIV of Wilders.