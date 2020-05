Wilders: ‘Ze willen me slachten als een schaap vanwege mijn islamkritiek. Die nooit zal stoppen!’

PVV-leider Geert Wilders wordt ook in coronatijd gewoon door bedreigd door levensgevaarlijke sadistische gekken die de Nederlandse politicus willen slachten, verbranden of stenigen. Omdat hij kritisch is op de islam. Maar de oppositieleider laat zich er niet door manipuleren, zo zegt hij.

In de anderhalvemetersamenleving zijn een hoop zaken veranderd, prioriteiten verlegd of gewoonweg van de agenda afgevoerd. Toch is er één constante: de niet aflatende haatbagger die PVV-fractievoorzitter Geert Wilders over zich heen krijgt. Niet eens de kritiek op zijn politieke plannen – die heel goed legitiem kan zijn – maar de gore doodsbedreigingen en -verwensingen, op de meest gruwelijke en pijnlijke wijzen. Van slachten als een schaap, tot zijn huis afbranden.

De social media-kanalen van Wilders één grote vergaarbak van haatgekkies die vanwege z’n mening over de islam hem om zeep willen helpen. De PVV’er vat het zelf als volgt samen:

“Ze willen me komen doden, mijn nek breken, een aanslag op me plegen, verbranden, stenen tegen mijn kop gooien tot mijn dood, met een mes slachten als een schaap, en mijn huis in de fik steken.”

Maar na inmiddels meer dan 15 jaar persoonsbeveiliging heeft de PVV’er een olifantenhuid gekweekt en is hij niet zomaar meer onder de indruk van iemand die hem wil vermoorden. Ook niet als ze zeggen een mes mee te nemen waarmee ze anders schapen slachten:

“Vanwege mijn islamkritiek.

Die nooit zal stoppen.

Dreigen is dus zinloos.”

Het lijkt er dus helaas niet op dat Geert Wilders binnen afzienbare tijd weer alleen over straat kan.