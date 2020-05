Wilders: ‘Zorghelden werken nog steeds onbeschermd, als brandweermannen zonder beschermende pakken in brandend huis!’

PVV-leider Geert Wilders is nog altijd niet te spreken over de gebrekkige bevoorrading van dokters en andere zorgmedewerkers. Veelal doen ze hun werk zonder mondkapjes, handschoenen of beschermende brillen. “Als brandweermannen die zonder beschermende pakken ‘n brandend huis in worden gestuurd,” meent het Kamerlid: “ONAANVAARDBAAR!”

Het zit PVV-leider Geert Wilders nog altijd niet lekker: de gebrekkige mate waarin Nederlandse hulpverleners beschermd worden tegen het coronavirus. Er zijn simpelweg niet genoeg adequate mondkapjes en andere beschermingsmiddelen beschikbaar. Een blunder, aangezien ons land in een eerdere fase van de pandemie vliegtuigen vol hulpgoederen heeft opgestuurd naar andere landen die het harder nodig zouden hebben dan wij zelf, zo was toen de inschatting.

Dat was geen gelukkig besluit. Inmiddels zijn maar liefst 140.000 zorgmedewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn er nu negen overleden. Gisteren gaf Wilders daarover al zijn gepeperde mening: het kabinet zou eigenlijk moeten aftreden.

Maar nu daar vandaag nog eens het bericht bijkomt dat maar liefst 20% van de zorgpersoneelsleden ‘druk’ van hun bazen voelt om onbeschermd aan het werk te gaan, is de maat voor de oppositieleider vol. Hij eist nu voldoende beschermingsmateriaal van premier Rutte:

“Veel zorghelden werken nog steeds onbeschermd. Als brandweermannen die zonder beschermende pakken ‘n brandend huis in worden gestuurd. En dus zijn ze massaal besmet geraakt, opgenomen en zijn er al negen overleden. ONAANVAARDBAAR, PREMIER RUTTE!!”

Of het kabinet daarmee ook over de brug gaat komen? Your guess is as good as mine...