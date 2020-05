Zie! FVD stampt windmolens in Noord-Brabant letterlijk de grond in: ‘Ongewilde windturbines? Gaat zomaar niet!’

Forum voor Democratie gaat meebesturen in de provincie Noord-Brabant en maakt via een video wereldkundig wat ze met die kersverse macht in de zuidelijke provincie gaan doen: windmolens de grond in stampen. Letterlijk, aldus een nieuwe video.

Fantastisch nieuws: Forum voor Democratie gaat meebesturen in de Provincie Noord-Brabant! Forum heeft een bindend correctief referendum binnengehaald, we verwelkomen kernenergie en doen niet mee aan de waanzin rond biomassa. ⤵️ #FVD #Brabant https://t.co/XvpzO8YX0S pic.twitter.com/3YRrfRqCtO — FVD Noord-Brabant (@FVDNoordBrabant) May 7, 2020

De kogel is dan eindelijk door de kerk: vandaag presenteren FVD, CDA en VVD hun coalitieakkoord voor de provincie Noord-Brabant. Het partijkartel opengebroken, met ruimte voor vers bloed. Terwijl alle linkse partijen en de linkervleugel van het CDA staan te huilen als verongelijkte kleine meisjes, viert de partij een feestje.

En hoe dat beter te doen dan met een video waarin wordt uitgelegd wat FVD van plan is in Noord-Brabant tot 2023. Er komt een bindend referendum, zo vertellen de belangrijkste politici van de partij. En de provincie volbouwen met windturbines? “Dat gaat zomaar niet,” vertelt een triomfantelijke FVD-fractievoorzitter Willem Rutjens. Ondertussen zien we hoe de stalen karkassen van windmolens weer terug de grond in geboord worden. Kernenergie wordt serieus op de agenda van de provincie gezet, aldus de nieuwe FVD-gedeputeerde Peter Smit.

De tijd zal leren hoe goed het zal gaan, maar één ding lijkt alvast duidelijk: afgaande op het nieuwe coalitieakkoord lijkt de herrijzenis van nazi-Duitsland in het provinciehuis van Den Bosch nogal een overtrokken voorspelling van linkse politici en activisten te zijn geweest, nietwaar?