Algemeen Dagblad beledigt voorstanders van versoepeling corona-lockdown: ‘Kop in het zand!’

Het Algemeen Dagblad maakt voorstanders van een versoepeling van lockdownmaatregelen belachelijk, en noemt ze de “kop-in-het-zand-groep.” Ook tekent de krant een spotprent van deze mensen waarbij ze daadwerkelijk als een soort struisvogel hun hoofd in een gegraven gat hebben gestoken.

Bij het Algemeen Dagblad worden Nederlanders die vinden dat we sneller kunnen gaan wat betreft de ingestelde lockdown in verband met het coronavirus, hun “kop in het zand” steken. Dat schrijft de krant vanochtend naar aanleiding van een onderzoek van het bureau Newcom, waaruit blijkt dat steeds meer Nederlanders ‘niets willen weten’ van het coronavirus. Ze worden afwisselend “coronablockers” en “coronamijders” genoemd, en hun aantal wordt inmiddels op bijna 3 miljoen geschat.

Maar dat de krant méér doet dan alleen neutraal het nieuws over het onderzoek rapporteren, dat blijkt wel uit de volgende passage:

“Op basis van de representatieve steekproef wordt de kop-in-het-zand-groep op 2.855.000 Nederlanders geprojecteerd (in april waren dat er nog bijna 2 miljoen). Deze coronamijders zijn redelijk gelijkmatig over het land verdeeld, al vallen koplopers Friesland en Zeeland op, waar respectievelijk 29 en 28 procent van de respondenten als ‘coronablocker’ bestempeld wordt.”

Ook wordt deze “kop-in-het-zand-groep” belachelijk gemaakt met een spotprent: we zien een man in een zwart t-shirt zijn biertje op de grond parkeren om subiet zijn hoofd onder de woestijngrond te steken.

Het Algemeen Dagblad is niet het eerste medium dat wel erg zeker is van het feit dat de regering het bij het goede eind heeft. Ook in De Volkskrant is er geen ruimte voor kritiek op het RIVM en het regeringsbeleid. Daar zegt hoofdredacteur Pieter Klok gewoon onomwonden op de radio dat het van belang is dat het hele land, inclusief de journalistiek “één lijn steunt.”