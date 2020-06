Annabel Nanninga (Forum voor Democratie): ‘Femke Halsema moet aftreden, Amsterdam verdient een betere leider!’

De GroenLinks-burgemeester Femke Halsema moet onmiddellijk aftreden om plaats te maken voor een andere leider van Amsterdam. Dat vindt Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. Haar beslissing om een nieuwe corona-uitbraak te riskeren door de Dam vol te laten lopen met duizenden woedende demonstranten schoot bij FVD echt zwaar in het verkeerde keelgat.

Als het aan Forum voor Democratie ligt is de aankomende raadsvergadering de laatste van Femke Halsema. De burgemeester moet het veld ruimen nadat ze gisteren toestond dat duizenden mensen de Dam op stroomden, en daarbij niet alleen racisme maar ook de anderhalvemetersamenleving een dikke middelvinger gaven. Zorgmedewerkers spraken er schande van, maar Halsema verkondigde doodleuk dat het doel van de demonstratie zwaarder woog dan het risico dat we allemaal binnenkort weer in lockdown moeten.

Onverantwoordelijk, vindt Annabel Nanninga – senator en Amsterdams raadslid voor Forum voor Democratie. Zij gaat een motie van wantrouwen indienen tegen Femke Halsema. De FVD-politica motiveert die als volgt:

“De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden. Amsterdam verdient beter leiderschap. Daarom zal FVD een motie van wantrouwen indienen. Halsema moet aftreden! Wij zeggen alleen: áls dit de regel is, en horeca wringt zich in bochten, ouderen moederziel alleen, dan geldt die regel voor iedereen. Halsema kan niet shoppen in wat zij toevallig wel of niet leuk vindt en zo rechtsongelijkheid creëren.”

Kevin Kreuger, het andere FVD-raadslid, is het roerend eens met de actie van zijn fractievoorzitter: “Amsterdam verdient beter dan dit.”

De ogen zijn nu gericht op de andere partijen in de Amsterdamse raad. Zijn zij ook in meerderheid bereid om zo’n onverantwoordelijke maar welbewust gekozen koers zonder consequenties te laten? Van partijen als GroenLinks moet het ergste gevreesd worden. Maar partijen als de PvdA en de SP hebben enigszins een traditie van ordehandhaving. Zullen zij Halsema laten vallen?