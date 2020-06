Antifa is lekker fris met poep en pis: schijten politie-auto’s onder ter ere van George Floyd

Vanuit de hemel kijkt George Floyd vast met goedkeuring toe hoe in zijn naam omvergesmeten auto’s worden ondergekakt door getatoeëerde Antifa-white trash!

De meeste mensen verlaten de poep-en-plas-fase als ze een jaar of 2 á 3 zijn. Zoniet leden van de zojuist tot terroristische organisatie gebombardeerde extreem-linkse woedeclub Antifa. Die blijven er klaarblijkelijk hun hele werkloze leventje in hangen.

Bewijs nodig? Dit hierboven is een foto van een antifascistisch mevrouwtje dat deelneemt aan de rellen die zijn ontstaan na de gewelddadige dood van George Floyd. Dat gebeurde in Michigan, maar ook in Salt Lake City in Utah werd er gedemonstreerd. Een vrouw met een roodgeverfde hanenkam en verder bar weinig aan het lijf vond het nodig om haar behoefte te doen op een gesloopte en omgekeerde politie-auto die reeds met graffiti gevandaliseerd was. Ze zit gehurkt op de dak van het auto en laat haar endeldarm ongegeneerd de vrije loop. Ze wordt opgestookt door een mensenmenigte die gretig foto’s maakt van het nogal smerige protest tegen, uh ja, tegen wat eigenlijk?

De foto werd werelkundig gemaakt door de conservatieve activiste Millie Weaver. Zij grapte “pooping for justice,” en ook aan De Telegraaf-verslaggever Wierd Duk is dit nogal smerige tafereel niet onopgemerkt voorbij gegaan. “Ergens heeft de beschaving een verkeerde afslag genomen,” aldus de journalist.

De kans dat een dampende drol echter het racisme in de Verenigde Staten zal laten afnemen kunnen we dus als nihiel beschouwen.