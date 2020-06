Ayaan Hirsi Ali verzet zich tegen Black Lives Matter: ‘Amerika is beste plaats ter wereld om zwart of gay te zijn!’

Voormalig VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali verzet zich hevig tegen één van de centrale stellingen van Black Lives Matter: dat de Verenigde Staten een afschuwelijke plek zijn om je leven te leiden als zwart mens. Integendeel, aldus de nu Amerikaanse opiniemaakster. Het is juist de beste plaats ter wereld!

Ayaan Hirsi Ali, één van de meest prominente zwarte Nederlanders en tegenwoordig woon- en werkzaam in de Verenigde Staten, vindt het tijd dat er wat kanttekeningen gezet worden bij de Black Lives Matter-beweging die op gang kwam na de dood van George Floyd. Op Twitter doet ze haar zegje. Ze stelt allereerst niet dat er geen problemen zijn rondom het samenleven tussen blank en zwart in de VS: “We have our problems and we need to address those.”

Maar over het geheel genomen kunnen Amerikanen best tevreden zijn met hun samenleving. Oók zwarte Amerikanen. Maar ook andere gemarginaliseerde groepen zoals homoseksuelen en transseksuelen. Zij leven in een maatschappij die “allesbehalve racistisch” is. De media zouden dat best wel wat meer mogen benadrukken, zegt Hirsi Ali:

“What the media also do not tell you is that America is the best place on the planet to be black, female, gay, trans or what have you. We have our problems and we need to address those. But our society and our systems are far from racist.”

De opmerking van Hirsi Ali, die ooit voor de VVD in de Tweede Kamer zat, valt niet bij iedereen in goede aarde. Opvallend is dat voornamelijk blanke Twitteraars zich tegen de kritische kanttekening van Hirsi Ali verzetten. “You’re smarter than this, Ayaan,” aldus filmmaker PRTS. Een zwangere vrouw uit Iowa voegt eraan toe dat zij wel vindt Amerika een systemisch probleem heeft. Websitemaker Dan Shappir uit Israël is het er ook niet mee eens: “I doubt this is true. Do you have data to prove it?“