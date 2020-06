Baudet pakt hypocriete Kamer aan: woord ‘sluipmoordenaar’ werd al meer dan 70 keer gebruikt, toen nooit ophef

Gisteren viel de hele Tweede Kamer over Thierry Baudet heen, omdat hij minister Carola Schouten verweet een ‘sluipmoordenaar’ te zijn. Kamervoorzitter Arib eiste excuses, en collega-fractievoorzitters buitelden over elkaar heen om er schande van te spreken. Maar wat blijkt? Dit was bepaald geen uniek incident. De Tweede Kamer heeft een lange geschiedenis met het woord sluipmoordenaar – en nooit eerder leidde dat tot ophef.

Een ietwat voldane Thierry Baudet toog gisteravond naar Twitter. “Geestig. Niet dat ik me met andere Kamerleden zou willen vergelijken en niet dat het iets uitmaakt hoe vaak een woord precies door anderen is gebruikt,” zo leidde de FVD-voorman zijn opmerking over de ‘sluipmoordenaar’-ophef in: “maar sluipmoordenaar, dat werd dus al 72 keer eerder in de Plenaire Zaal uitgesproken. Ophef, ophef, ophef.”

Baudet linkt door naar onderzoek van de markante twitteraar Seven, die uitzocht hoe het zit met de parlementaire geschiedenis van het woord ‘sluipmoordenaar’. En hij concludeerde dat het al heel vaak gebruikt was: “In diverse contexten, om abstracte dingen zoals groei kosten te duiden, maar ook om het kabinet, en dus personen, mee aan te duiden. Heb alleen vluchtig gekeken, er zijn vast meer voorbeelden.” Eén van die keren werd de term ‘sluipmoordenaar’ zelfs in de mond genomen door de Partij van de Dieren, die er gisteren wel als de kippen bij waren om Thierry Baudet de les te lezen.

Het bewijs is hier en hier te lezen.

Ook FVD-senator Nicki Pouw-Verweij vindt het allemaal maar ontzettende onzin: “De wereldeconomie hangt aan een draadje, onze vrijheden worden links en rechts ingeperkt, en als klap op de vuurpijl worden steden gesloopt en historische beelden omgetrokken,” schrijft ze: “Maar het ECHTE probleem is natuurlijk dat Thierry Baudet een woord gebruikte dat niet zo lief klonk.”