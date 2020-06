Bedankt, China! Vanaf volgend jaar €20 PER MAAND meer betalen aan zorgverzekering dankzij coronavirus uit Wuhan

Het wordt tijd om de Chinese president eens een Tikkie te sturen. Elke maand opnieuw, voor zo’n €20. De reden? Dankzij zijn kwaadaardige optreden gaan wij allemaal volgend jaar fors meer betalen aan zorgverzekeringen. Die moeten hun prijzen fors verhogen in verband met het coronavirus.

Ga alvast maar sparen: 2021 wordt weer een peper- en peperduur jaar voor de zorg. De premies dreigen met zo’n €20 per maand te stijgen, omdat de zorgverzekeringen het water tot aan de lippen hebben zijn stijgen. Reden? De coronaviruszorg is buitengewoon kostbaar gebleken en uiteindelijk zal íémand die rekening moeten betalen. En wie? Precies: u weet wie. Jij en ik, betaalgrage burgers dat we zijn, gaan opdraaien voor het uit China overgewaaide fiasco.

Leg alvast maar twee dozijn tientjes klaar. Want dat is wat we volgend jaar kwijt zijn aan onze zorgverzekering – kosten die nog bovenop alle exorbitante stijgingen van de laatste jaren komen. Vaarwel, zuurverdiende centjes:

“De ziekenhuizen hebben hun omzet de afgelopen maanden met bijna de helft, ongeveer €700 miljoen per maand, zien kelderen. Ze zijn in totaal ruim €2 miljard misgelopen aan uitgestelde zorg en verwachten dat tekort dit jaar niet meer in te lopen, zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De extra kosten komen naar verwachting uit op €3 miljard, bijvoorbeeld voor uitbreiding van de ic-capaciteit, preventiemaatregelen en de overgang naar meer digitale zorg. De zorgverzekeraars zeggen de rekening niet te willen afwentelen op hun verzekerden, maar volgens Groot is dat onontkoombaar. „De extra kosten van €3 miljard zullen terechtkomen bij de verzekerden. Dat betekent een premieverhoging van zo’n €150 per verzekerde per jaar. Samen met de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage gaat iedereen er dan ongeveer €250 op achteruit.”

En dat allemaal omdat China een pandemie-in-de-dop liever onder het tapijt veegde dan in de kiem te smoren. Fijn land, hè?