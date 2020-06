Beeldenstormgekte bereikt nu ook Romeinse keizers: Constantijn allicht van sokkel wegens slavernijverleden

De door Black Lives Matter ontketende hype om standbeelden te verwijderen heeft nu ook de Romeinse tijd bereikt, toen de trans-Atlantische slavenhandel nog niet eens op gang was gekomen. Desondanks is er een goede kans dat een beeld van keizer Constantijn, die de vervolging van christenen beëindigde, verdwijnt.

Na de dood van George Floyd werd wereldwijd een grote klopjacht op vermeende foute standbeelden opgezet. Slavenhandelaren werden massaal van hun sokkel getrokken. Maar nu breidt de beeldenstorm zich ook uit naar de Romeinse tijd. Voor de kathedraal van York in het Verenigd Koninkrijk staat namelijk een beeld van keizer Constantijn die regeerde in de vierde eeuw na Christus. Constantijn was volgens de overlevering de eerste christelijke Romeinse keizer, maar dat betekent nog niet dat zijn beeld gespaard blijft.

De Anglicaanse kerk heeft onder druk namelijk besloten dat het beeld “onderzocht” wordt, omdat Constantijn niet de hedendaagse opvattingen over slavernij deelt. The Telegraph schrijft:

“The future of a Roman Emperor statue outside York Minster is being “looked at” following complaints and the Archbishop of Canterbury’s call for a review of controversial monuments.

Now York Minster is understood to be reviewing the statue of Emperor Constantine, after it received complaints that the Roman Emperor supported slavery.”