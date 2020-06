Bekende factchecker pakt “retedomme” NOS aan: ‘Artikelen stiekem aanpassen, zo ondermijn je jezelf!’

De NOS ligt onder vuur bij factchecker Alexander Pleiter, van het bekende anti-nepnieuwsorgaan Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden. De universitaire docent vindt dat de publieke omroep “retedom” is geweest door stiekem een artikel over nepnieuws aan te passen. “Zo ondermijn je jezelf als nieuwsorganisatie.”

Harde woorden vandaag over de NOS, de hoegenaamd neutrale nieuwsorganisatie die het hart vormt van de NPO. Alexander Pleijter, mede-oprichter van factcheckclub Nieuwscheckers maakt van zijn hart geen moordkuil en pakt het door de overheid gefinancierde nieuwskanaal flink aan. Op hun website schreef de NOS namelijk een artikel met daarin de vermelding dat de Amerikaanse president Trump zou hebben gesuggereerd om bleek te drinken ten einde het coronavirus te genezen. De omroep noemde het “een voorbeeld van nepnieuws”.

Stilletjes werd dat vervolgens echter gewijzigd in “drinken of injecteren van bleekmiddel.” En in de nieuwe versie “suggereerde” Trump dit niet meer, maar zou hij het alleen nog maar “willen onderzoeken.”

De muisstille wijziging van het artikel werd opgemerkt door social media-activist Sander van Dam. Hij schreef: “NOS past de inhoud van een artikel over nepnieuws aan en geeft daarmee dus indirect toe dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van nepnieuws met een artikel over nepnieuws. Best wel ironisch.”

Alexander Pleijter haakte daar op in met een flinke rechtse richting de NOS: “Dit is retedom van de NOS: artikelen stiekem aanpassen, zonder vermelding. Transparantie en eerlijkheid is de basis voor vertrouwen. Zo ondermijn je jezelf als nieuwsorganisatie.“