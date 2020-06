‘Blaas ook Akropolis op als ’omstreden standbeelden’ weg moeten, de oude Grieken waren racistische slavendrijvers!’

Als we standbeelden moeten verwijderen omdat ze te nauw verweven zijn met een akelig verleden, dan is het einde zoek. Dat beweert emeritus-hoogleraar Piet Emmer vandaag. Als we die lijn doortrekken, dienen we zelfs de wereldberoemde Akropolis in Athene op te blazen, zegt hij. Westerse activisten die aan de ‘beeldenstorm’ meedoen, doen daarom denken aan ISIS.

De door de Black Lives Matter-rellen aangejaagde ‘beeldenstorm’ van 2020 is “verbijsterend”. Dat zegt slavernij- en immigratie-expert Prof. Piet Emmer in een interview met De Telegraaf gisteren.

Piet Emmer staat erom bekend graag een knuppel in het hoenderhok te willen gooien. In 2018 verkondigde de hoogleraar al in een podcast dat de slavernij uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw vaak heel erg leek op het gewone werkzame leven van eenvoudige Europeanen destijds. Ook dat was door alle dwang een soort slavernij-light.

Hij vergelijkt in zijn interview van deze week de drang om historische beelden kapot te maken met het vernietigingsinstinct van ISIS, zoals in het Syrische stadje Palmyra gebeurde. De activisten in Europa en Amerika gaan “enigszins vergelijkbaar te werk,” aldus Emmer. “Schandelijk!”

Dat in hoog tempo historisch erfgoed ter discussie komt te staan, is iets wat de academicus eerder heeft gezien in de jaren ’30 in Duitsland, of toen de ayatollahs de macht grepen in Iran. Toen ging het “hard,” zegt Emmer. En hij voegt daar aan toe dat je zou verwachten dat moderne rechtsstaten op z’n minst in een wat lager tempo ‘culturele zuiveringen’ doorvoeren.

Want als dit zo doorgaat, dan eindigt binnenkort zelfs de klassieke oudheid op de schroothoop. Piet Emmer voorziet dan nog een hoop historische aandenkens die het veld moeten ruimen. Zoals zelfs de meest gekoesterde overgebleven tempel van het Oude Griekenland: “Als alle ’omstreden standbeelden’ moeten worden verwijderd, moet je ook de Acropolis in Athene opblazen. De oude Grieken waren immers racisten die andere volken tot slaaf maakten.”