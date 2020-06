Black Lives Matter en Antifa hangen de beest uit op De Dam: negeren 1,5 meterregel massaal, onteren WO2-slachtoffers

De door Black Lives Matter en Antifa geleide George Floyd-demonstraties zijn vanmiddag overgeslagen naar Amsterdam. In Nederland geen brandende auto’s en leeggeroofde winkels, maar wél een grote fuck you naar zorgmedewerkers door grootschalig genegeerde coronamaatregelen én de schoffering van nabestaanden van oorlogsslachtoffers door het Monument op de Dam vol te hangen met spandoeken.

Op de Dam in Amsterdam gaat het momenteel nogal los. Dat komt omdat Black Lives Matter, Antifa en aanverwante linkse organisaties daar hun Nederlandse variant van de George Floyd-protesten aan het houden zijn. Demonstreren is een grondrecht, maar uitbundig corona verspreiden en oorlogsslachtoffers onteren? Dat hoort er dan weer niet bij.

Bij Telegraaf-verslaggever Mike Muller is op zijn Twitterprofiel te volgen hoe het protest in het hart van de hoofdstad verloopt. Allereerst is te zien hoe niemand zich aan de inmiddels tot mantra verheven coronaregel van anderhalve meter afstand houdt.

Dit essentiële voorschrift om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen “wordt massaal geschonden,” aldus Muller. Hij beschrijft hoe toeristen en actievoerders vlak langs elkaar heen schuifelen. Oproepen om afstand te houden worden brutaal en vrijwel zonder uitzondering in de wind geslagen.

Handhavers zijn verder in geen velden of wegen te bekennen. Er stonden vanmiddag nog politiebusjes geparkeerd bij het nabijgelegen Damrak – de belangrijkste toevoerader voor de Dam. Maar die zijn nu in allerijl weggehaald. Agenten en boa’s zijn er nauwelijks te zien. Dat leidt tot allerlei excessen, zoals dat er spandoeken bevestigd worden aan het monument van de Dam. Dat dit ongehinderd kan plaatsvinden is erg ongebruikelijk, schrijft Muller weer: “Bij eerdere demonstraties werden dit soort acties verboden door Halsema vanwege gevoeligheid bij nabestaanden.”

Nu is kennelijk zo’n beetje alles toegestaan. Tenminste, als je uitkomt voor Black Lives Matter of Antifa. Andere organisaties moeten zich bij andere demo’s uiteraard wél aan de regels houden, en worden al bij de minste of geringste twijfel wél bruut opgepakt.