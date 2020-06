Black Lives Matter komt nu ook met heuse kinderdemonstratie: “Zo stoer!! ❤”

Zometeen gaat in Diemen een Black Lives-Matterdemonstratie van kinderen van start. De organisatie is er ontzettend blij mee en noemt de actie “zo stoer”. Kinderen worden aangemoedigd hun eigen protestborden mee te nemen.

De Nederlandse afdeling van Black Lives Matter glundert van trots: groep 7 van de Octopusschool in Diemen organiseert later vanmiddag hun eigen kinderdemonstratie voor Black Lives Matter. De landelijke club is er ontzettend blij mee en noemt de actie “stoer”, en maakt hartsymbolen.

Op de demonstratie mogen maximaal 300 basisschoolkinderen komen, en zal om 16.00u beginnen. In het daaropvolgende uur komt behalve het jeugdige organisatiecomité zelf komt ook New Urban Collective-oprichter Mitchell Esajas aan het woord – een bekende uit de Kick Out Zwarte Piet-cirkels.

De manifestatie heeft als motto “Met z’n allen kunnen we dit” en zal starten bij het gemeentehuis van de Noord-Hollandse plaats.

De kinderdemonstratie van Black Lives Matter is ondanks de lovende woorden van de club zelf lang niet bij iedereen in trek. VI-columnist Jan Dijkgraaf noemt het zonder blikken of blozen ‘kindermisbruik’. “Het tuig deinst nergens voor terug,” zo valt hij Black Lives Matter met een zware kwalificatie hard af. COA-medewerker Mechteld Schiphorst is echter wél fan van het initiatief: “Wat een toppertjes!! Kinderen kennen geen racisme. Het wordt ze uiteindelijk aangeleerd. Super dat ze laten zien hoe het eigenlijk in de basis hoort te zijn. Samen.”