BLM-censuurorgie gaat verder: nu ook “Don’t mention the war”-aflevering Fawlty Towers verboden

De culturele revolutie die ontketend is door de Black Lives Matter-rellen trekt verder. Nadat eerder Netflix, HBO en BBC het mes hadden gestoken in Little Britain en Gone With the Wind, moet nu ook een aflevering van de populaire Britse tv-serie Fawlty Towers eraan geloven.

Het begon bij een oproep aan Amerikaanse agenten om te stoppen met geweld tegen minderheden. Inmiddels is de reactie op de dood van George Floyd uitgelopen op een wereldwijde flashpoint waarin het hele opgebouwde entertainment repertoire door de politiek-correcte mangel wordt gehaald. De eerste slachtoffers zijn al gevallen, met één van de populairste films allertijden en de meest kenmerkende comedy van de jaren ’00.

En nu moeten ook de jaren ’70 eraan geloven. De aflevering The Germans van de Britse comedyserie Fawtly Towers van Monty Python-acteur John Cleese is zojuist op de mestvaalt van de geschiedenis beland. De aflevering die bekend werd na de sketch met “Don’t mention the war” is officieel gecancelled. Zucht:

“The Guardian ontdekte dat de bewuste aflevering niet meer online staat. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met opmerkingen die Basil Fawlty (gespeeld door John Cleese) maakt over de Tweede Wereldoorlog in het bijzijn van een Duitse familie die logeert in het hotel. Majoor Gowen, een vaste gast, gebruikt daarnaast racistische taal in een anekdote over het West-Indische cricketteam.”

Het verbieden en verwijderen van tv-series en films uit het verleden gaat dus lekker door. Is dit nu echt wat George Floyd gewild zou hebben? Dat het gehele westen grootschalige (zelf)censuur gaat invoeren in het eigen repertoire? Ergens kan ik me niet voorstellen dat dít nu de bedoeling is geweest toen enkele Amerikanen besloten op te staan tegen anti-zwart politiegeweld.