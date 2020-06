De politieke treinramp genaamd Sigrid Kaag: mede-ministers, coalitie-Kamerleden en ambtenaren háten haar

Het zou niet alleen een ramp voor Nederland zijn als D66 de grootste partij wordt en Sigrid Kaag premier van Nederland – maar ook de persoon Sigrid Kaag is uitermate ongeschikt voor het politieke handwerk dat komt kijken bij het zijn van minister-president. En dat heb ik niet zelf verzonnen, hè? Een naaste collega-minister, een coalitie-Kamerlid en een topambtenaar op haar eigen departement doen een boekje open over de wandelende pantsuit vol incompetentie genaamd Sigrid Kaag.

Bij D66 zijn ze tot over hun oren verliefd op de vrouw die – waarschijnlijk – hun lijsttrekker wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Liefde maakt blind, zeggen ze. En dat blijkt maar weer, want anders dan in PR-praatjes doet minister Sigrid Kaag het helemaal niet zo bijster goed. Sterker nog: ze behoort tot één van de meest politiek onhandige bewindslieden die we momenteel hebben.

Ja maar, zal je wellicht zeggen, dit is De Dagelijkse Standaard en het is jullie dagtaak om lelijk te doen over D66’ers. Zeker waar. Dus neem ook vooral niet van ondergetekende aan dat Kaag een politieke brekebeen is. Luister naar de mensen die haar écht kennen. Die breken in De Telegraaf hun zwijgen en doen een boekje open over de vrouw die D66 uit het electorale vagevuur moet gaan redden.

En al die geïnterviewde lui zijn niet onverdeeld positief voor de voormalige medestander van wijlen Yaser Arafat. Allereerst een topambtenaar van Kaags eigen ministerie van Buitenlandse Handel:

“Ze leest haar stukken niet. Geeft voortdurend de indruk dat ze de Nederlandse politiek maar gekrabbel in de marge vindt, zeker als ze naar de Tweede Kamer moet komen. Ze wordt zowat heilig verklaard. Ik zal je één ding vertellen: ze ís geen goeie minister. Ja, een reis mag ze graag maken, liefst naar New York of Davos. Vrijblijvend speechen over verbinding of vrouwenrechten.”

En dan hebben we hier ook nog de mening van een verder niet met naam of toenaam geduide minister van VVD, CDA of ChristenUnie – die wekelijks met haar om de tafel zit in de ministerraad:

“Het politieke werk in de Kamer is ver beneden haar waardigheid. Ze doet ook bot tegen Blok (minister van Buitenlandse Zaken). Die blijft altijd netjes.”

En tenslotte hebben we ook nog VVD-Kamerlid Buitenlandse Handel Arne Weverling, die samen met het D66 van Sigrid Kaag in één coalitie zit. En ook hij is geen groot fan van de politica die zogenaamd de eerste vrouwelijke premier van dit land moet worden:

“De combinatie hulp en handel gaan bij haar niet goed samen, terwijl dat juist wel de bedoeling was.”

Is het zo duidelijk? Kaag heeft niet de vereiste vaardigheden voor het Torentje. Nu kijken of die harde boodschap ook doordringt in die botte kopjes van de D66-Kaaggroupies. Vast niet, maar toch: het valt te proberen!