Erik van Muiswinkel intens blij met ‘gekloot’ aan tweets Wierd Duk: ‘Houd jonge beïnvloedbare mensen bij ‘m weg!’

Het is een goede zaak als jonge en beïnvloedbare mensen worden weggehouden bij tweets van de hoegenaamd rechtse Telegraaf-journalist Wierd Duk. Dat beweert BNNVARA-cabaretier Erik van Muiswinkel. Gescherend merkt hij ook nog op wel een campagne te willen opzetten om die visie werkelijkheid te maken.

Al een geruime tijd wordt het sociale medium Twitter ervan verdacht politiek onwelgevallige twitteraars bij te willen sturen. Telegraaf-journalist en -columnist Wierd Duk merkte daar het één en ander van op gisteren. Hij vroeg zijn volgers daarom om raad: “Voor het eerst zit twitter te kloten met mijn aantallen RT’s en likes, merk ik. Iemand hier ervaring mee?”

Dat was een kolfje naar de hand van de aan lager wal geraakte BNNVARA-cabaretier Erik van Muiswinkel, die zelf op Twitter zit om te waarschuwen voor mensen als Wierd Duk, die hij al enige tijd online het leven zuur probeert te maken. Ditmaal grijpt Van Muiswinkel de kans aan om te dagdromen over een offline campagne om te zorgen dat één van ’s lands bekendste journalisten geen jonge lezers meer heeft:

“Mijn briefkaarten- en fax-actie om vooral jonge, beinvloedbare mensen weg te houden bij de tweets van Wierd Duk begint eindelijk vruchten af te werpen.”

Ongetwijfeld deels grappig bedoeld, maar er zit vermoedelijk wel degelijk een serieuze suggestie in verpakt. Van Muiswinkel zit al geruime tijd achter Duk aan. Zo wilde hij vorig jaar Duk een ‘pats op de kin‘ leveren. Van Muiswinkel neemt het de journalist namelijk kwalijk dat hij geen Sinterklaas mag spelen in Amsterdam, omdat Wierd Duk zijn “trollenleger” zou hebben afgestuurd op de komiek. Zijn haat voor Duk neemt zelfs zulke groteske vormen aan, dat hij meent dat geestverwanten van de journalist kerken in de as leggen en ‘malafide retorica‘ zouden bezigen.

Het zogenaamde gerommel met retweets en likes is iets wat andere rechtse Twitteraars overigens herkennen. Jan Roos, columnist voor deze site, wist Duk te vertellen dat dit bij hem “al jaren” gebeurt. Ook columnist Jan Dijkgraaf is ermee bekend, en heeft ook gelijk een goede raad voor de Telegraaf-journalist: “Ja. Schouders over ophalen.”