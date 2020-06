Eurofiel mispunt Wim van de Camp zegt dat Omtzigt alleen aan CDA-strijd meedoet ‘om hoger op kieslijst te komen!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is nauwelijks nog begonnen aan zijn campagne om lijsttrekker van zijn partij te worden, of allerlei achterbakse oudgedienden kruipen al uit hun schulpen om de parlementariër te betichten aan de race mee te doen uit een cynische vorm van optimisme. Oud-europarlementariër Wim van de Camp reageert in dat kader met een lelijke uithaal naar de kersverse lijsttrekkerskandidaat.

Het opvallende CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is lijsttrekkerskandidaat geworden, en dat gaat er niet bij alle mastodonten van de partij even goed in. Mensen als Wim van de Camp, die 23 jaar Kamerlid is geweest en daarna nog tien jaar heeft rondgehangen in het Europese Parlement. Vlak nadat de katholieke Twentenaar zich in het strijdgewoel stortte, betichtte Van de Camp hem al van politieke spelletjes. Op Twitter liet de oud-politicus weten:

“Ik gun iedereen zijn CDA-lijsttrekker feestje maar als het alleen bedoeld is om hoger op de Tweede Kamerlijst te komen vind ik het niet fair.”

Waarmee hij dus, zonder daarvoor bewijs te leveren, de motieven van Omtzigt in twijfel trekt. Zelfs oud-VVD-Kamerleden vinden het “nogal een bewering“. Des te meer omdat Omtzigt eerder laag op een CDA-Kamerlijst is geplaatst en toen met voorkeursstemmen alsnog op z’n sloffen de Tweede Kamer bereikte. Die hoge positie op een kieslijst heeft hij dus helemaal niet nodig.

Een sailliant detail is verder dat Wim van de Camp ook zelf eens een keer heeft meegedaan aan een lijsttrekkerverkiezing die hij verloren heeft: in 2014 wilde hij voor de tweede maal de kar trekken bij de Europese Parlementsverkiezingen, maar werd van de eerste plek gestoot door de huidige CDA-leider in Brussel, Esther de Lange.

Toch heeft van de Camp er een handje van om wild om zich heen te meppen. Hij noemde de huidige Britse premier Boris Johnson al een ‘charlatan, leugenaar en een valsspeler.’ Ook dagdroomde hij pakweg een jaar geleden nog van het stalken van kinderen van Telegraaf-journalisten.