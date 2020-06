Femke Halsema geeft middelvinger aan corona-doden, vindt massale BLM-demonstratie “te belangrijk om te ontbinden”

Burgemeester Femke Halsema weigert bot om de Black Lives Matter/Antifa-demonstratie op de Dam, waarbij zo goed als niemand de anderhalve meter afstand in acht houdt, te ontbinden. Het doel is “te belangrijk,” zo vertelt ze.

Als Amsterdam straks een massale uitbraak van het coronavirus heeft, weet heel Nederland vanaf vanavond wie we daar voor moeten bedanken. Nu, ja, al die knettergekke demonstranten, natuurlijk, die de Dam bezetten omdat ze zich in de Verenigde George Floyd Staten wanen in plaats van in Nederland.

Maar je mag ook kijken naar Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Zij staat namelijk aan het hoofd van de politie in de hoofdstad. En zij verzuimt vandaag nadrukkelijk om die bevoegdheid in te vullen. De oudjes van Mokum mogen lekker het loodje leggen wegens corona. Want: het doel van de demonstratie is in het GroenLinkse oordeel van Halsema “te belangrijk” om over te gaan tot beëindiging van de demonstratie.

Ongelooflijk:

“De demonstratie tegen politiegeweld op de Dam trok vandaag duizenden mensen. Vanwege de enorme opkomst is 1,5 meter afstand houden niet te doen, maar dat is volgens de Amsterdamse veiligheidsdriehoek geen reden om in te grijpen. ‘Daarvoor is de demonstratie te belangrijk’. Halsema: ‘Ik begrijp dat 1,5 meter afstand houden niet altijd in acht gehouden wordt, maar de demonstratievrijheid is een heel groot goed. Dus ziet de driehoek geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie ook te belangrijk en zijn bovendien mensen zelf verantwoordelijk.'”

Zelfs het feit dat er nu 5000 (!) mensen op de Dam zijn en er nog altijd geen sein brand meester is gegeven in de coronapandemie kan Halsema niet deren. Sterker nog, ze gaat ook zelf naar de Dam om een potje mee te rellen met Black Lives Matter, Antifa, BIJ1 en al die andere radicale actieclubs.

En dan zelf ook nog zonder mondkapje verschijnen. Anders herkennen de camera’s je misschien niet hè? Wat een klap in het gezicht van al die Nederlanders die zo hebben geleden onder de strikte regels. pic.twitter.com/sdIVXEvCap — Annabel Nanninga (@ANanninga) June 1, 2020

En uiteraard: zonder mondkapje.