Femke Halsema verklaart Amsterdamse monumenten vogelvrij: gaat geen aangifte doen van bekladding Beurs van Berlage

GroenLinks-burgemeester Femke Halsema gelooft het wel met het feit dat de Beurs van Berlage deze week beklad werd door Tony’s Chocolonely-directeur Henk Jan Beltman. Ze gaat geen aangifte doen, zegt ze. In Amsterdam kan je nu dus straffeloos publieke eigendommen bekladden of vernielen: de gemeente vindt het klaarblijkelijk allemaal wel best.

Wie graag geniet van alle monumenten die onze hoofdstad rijk is, moet snel zijn als hij of zij de pracht en praal nog in volle glorie wil aanschouwen. Burgemeester Halsema heeft gisteren namelijk alle standbeelden, schilderingen en straatnaambordjes vogelvrij verklaard. Ze schiep namelijk een akelig precedent: de Beurs van Berlage werd beklad met Black Lives Matter-achtige teksten, omdat ook een beeld van J. P. Coen verwerkt zit in de architectuur. De gemeente Amsterdam is mede-eigenaar van het gebouw, en kan dus met recht aangifte doen tegen de dader: Tony’s Chocolonely-directeur Henk Jan Beltman.

Maar bij de politie wordt er dus geen rapport over opgemaakt, want Halsema gelooft het allemaal wel:

“Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat geen aangifte doen van de bekladding van de Beurs van Berlage. Henk Jan Beltman, directeur van chocolademerk Tony’s Chocolonely, werd donderdagmorgen in het centrum van Amsterdam aangehouden, op verdenking van vernieling. CDA-raadslid Diederik Boomsma vroeg of burgemeester Halsema namens de gemeente Amsterdam aangifte wilde doen, omdat de gemeente mede-eigenaar is van het monumentale gebouw. Halsema heeft daar donderdag over nagedacht, maar besloot dat niet te doen, omdat de Beurs van Berlage zelf heeft besloten geen aangifte te doen. Halsema noemt de bekladding wel ’smakeloos’.”

En dat was natuurlijk een slap en oliedom verhaal van Halsema. Want als je één signaal aan de Black Lives Matter-demonstranten wil meegeven dat je gewoon prima wegkomt met de ontering en ontsiering van nationale monumenten, dan is dat het wel. De standbeelden van Nederland kunnen zich dus gaan schrap zetten…