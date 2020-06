FVD: ‘D66, CDA en VVD geven liever geld uit aan windmolens en asielzoekers dan aan hogere zorgsalarissen!’

De partij van Thierry Baudet is teleurgesteld dat de coalitiepartijen het kennelijk belangrijker vinden om geld te steken in windmolens of immigratie. Maar de mensen die op de frontlinie tegen het coronavirus gestreden hebben, krijgen niks. “Hoog tijd voor meer gezond verstand in de politiek,” laat de partij weten.

Het was gistermiddag een klein drama. Voor de tweede keer werd de motie-Asscher/Marijnissen in stemming gebracht, om nu eindelijk eens wat extra’s te kunnen doen voor al die zorgmedewerkers die hun tijd en gezondheid hebben opgeofferd om het coronavirus in te dammen. Niet alleen maakte Asscher zelf een uitglijer door te laat te komen, maar ook de motie zelf overleefde de stemming niet: hij werd met 73 tegen 71 stemmen verworpen.

De oppositiepartijen zijn er van links tot rechts collectief verbolgen over. Zo ook het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. De partij somt alle projecten op die het kabinet-Rutte wél de moeite van het investeren waard vindt. “Een motie voor structureel hogere salarissen voor zorgmedewerkers is tot hun frustratie wederom afgewezen,” schreef het NRC gisteravond. Daar haakte FVD als volgt op in: “Met dank aan D66, CDA, ChristenUnie en de VVD, die dit geld liever aan windmolens, Zuid-Europa en asielzoekers uitgeven.”

De partij van Baudet trekt daarom de conclusie: “Hoog tijd voor meer gezond verstand in de politiek.” Het is een nauwelijks verholen verwijzing naar de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande maart, als kiezers hun oordeel kunnen vellen over hoe premier Rutte Nederland door de coronacrisis geleid heeft.