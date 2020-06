FVD wil met EU “afrekenen” wegens gratis weggeven 56 ton corona-beschermingsmiddelen aan China: “Wanbeleid!”

De eurofractie van Forum voor Democratie heeft boven tafel gekregen hoe groot de gift van de Europese belastingbetaler aan China in de vorm van medische beschermingsmiddelen, van afgelopen januari en februari, precies was. Vlak voordat ook bij ons de coronacrisis uitbrak en we alles zélf hard nodig hadden, ging er nog even 56 ton aan middelen naar Beijing en omstreken. “Ontluisterend,” vinden de FVD’ers: “Op wanbeleid moeten mensen worden afgerekend. Desnoods sturen we de hele commissie naar huis.”

De Europese Commissie heeft schriftelijke vragen van Forum voor Democratie-europarlementariërs Rob Roos en Derk Jan Eppink beantwoord. Daaruit blijkt hoe ontzettend omvangrijk het pakket medische hulpmiddelen was dat de EU namens ook de Nederlandse belastingbetaler richting China heeft gestuurd. De partij meldt:

“In totaal werd er aan 56,35 ton verstuurd in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM). Volgens de Commissie gaat het om 2.100 beschermingsbrillen, 662.439 items beschermende kleding, 112.956 chirurgische maskers, 1.954.921 medische mondmaskers en 21.300 wegwerpschorten. ‘Hiermee werd aan 88,5 procent van het verzoek van China voldaan’, aldus een trotse Europese Commissie.”

Maar de FVD’ers kunnen zich absoluut niet in dat trotse gevoel verplaatsen. Eppink: “Onbegrijpelijk. In Nederland liepen de IC’s vol en was er een tekort was aan medische apparatuur. Nu blijkt de Europese Commissie deze op kosten van de belastingbetaler naar China te hebben verscheept.”

Behalve dat EU-lidstaten de middelen ook hard zelf nodig hebben, is ook het feit dat het allemaal gratis is verscheept een doorn in het oog van FVD. De beweging stelt:

“China heeft overigens niet betaald voor de ontvangen bijstand. De EU-lidstaten hebben op vrijwillige basis schenkingen gedaan in het kader van het UCPM. 75 procent van de vervoerskosten werd betaald uit de begroting van de Unie. De EU gaf het materiaal dus gratis. Maar toen hulpmiddelen uit China kwamen, moest er wel worden betaald.”

Dit “wanbeleid”, zoals de partij het omschrijft, moet dan ook zeker gevolgen hebben:

“Hoe heeft dit kunnen gebeuren? FVD eist een grondige evaluatie van de genomen beslissingen door de Europese Commissie en de nationale regeringen tijdens de coronacrisis. ‘Op wanbeleid moeten mensen worden afgerekend. Desnoods sturen we de hele commissie naar huis.’”

Dat laatste zou een hele stunt zijn! Of gaan de eurofiele partijen in het Europese Parlement de sinofiele commissie de hand boven het hoofd houden?