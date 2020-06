Geert Wilders begint online actie om premier Rutte uit Den Haag weg te krijgen: “KICK OUT RUTTE!”

PVV-leider Geert Wilders heeft het gehad met premier Rutte en wil hem weghebben uit politiek Den Haag. Met een knipoog naar de anti-Zwarte Piet-demonstraties noemt hij de actie “Kick Out Rutte”.

Sinds het gedoogkabinet Rutte I stukliep, is de politieke vriendschap tussen Mark Rutte en Geert Wilders ook voorbij. Zo’n acht jaar na die bewuste dag in het Catshuis is Rutte echter nog altijd premier, en dat is een doorn in het oog van de PVV-voorman. Dat Rutte dan ook nog eens in gesprek ging met woordvoerders van Black Lives Matter, neemt hij hem zeer kwalijk. Wilders wrijft de VVD’er “wanbeleid” aan, en verdenkt hem ervan Nederlands belastinggeld gratis aan Frankrijk te willen weggeven.

Wilders schrijft bij een foto met de BLM-vertegenwoordigers:

“Kijk hem zitten daar. De premier die zegt discriminatie “te willen killen” maar zwijgt over de discriminatie van autochtone Nederlanders, terwijl demonstraties tegen zijn wanbeleid worden verboden en hij met Macron gaat dineren om ons geld weg te geven.”

Om zijn woorden kracht bij te zetten, richtte Wilders ook een speciale hashtag in: “#KickOutRutte”, die hij later nog eens herhaalde.

De actie van de oppositieleider heeft hem bescheiden succes opgeleverd: de hashtag was gisteren en vandaag urenlang ‘trending topic‘ op Twitter, en meer dan 16.000 twitterden zijn boodschap door.

Rutte daadwerkelijk uit het Torentje kicken is er voorlopig echter nog niet bij: de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen zijn pas in maart 2021, en momenteel staat de VVD nog op eenzame hoogte in de peilingen.