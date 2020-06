Geert Wilders eist einde aan burgemeesterschap van “linkse, corrupte” Femke Halsema: ‘ONTSLA HAAR!’

Als het aan PVV-voorman Geert Wilders ligt komt er een spoedig einde aan het bewind van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ze heeft “lak” aan de regel van anderhalve meter afstand, vindt Wilders, en moet daarom aftreden. Als dat niet gebeurt moet het kabinet ingrijpen: “ONTSLA HALSEMA,” kopt het Kamerlid met koeienletters op zijn Twitterprofiel.

Geert Wilders heeft met stijgende verbazing gekeken naar de taferelen gisteravond op de Dam in Amsterdam. “Burgemeester Halsema heeft lak aan de 1.5 meter-afstand-regel voor de demonstranten in Amsterdam,” schreef hij. Wilders verbindt daar twee conclusies aan. Eén: “niemand in Nederland kan nu nog worden verplicht zich aan de anderhalve-meter-regel te houden.” en twee: “Halsema moet aftreden.”

Die toon heeft Wilders later aangescherpt nadat minister Grapperhaus de drukte op de Dam “alle perken te buiten” vond gaan. De Limburgse politicus leek dat een te zwak antwoord te vinden, en nam zijn toevlucht tot de capslocktoets: “ONTSLA HALSEMA!”, zo liet hij weten.

Maar erger nog vindt de PVV’er de dubbele standaard die ontstaan is:

“Ben je horecaondernemer dan moet je met een meetlat 1.5 meter afstand tussen de tafeltjes op de terrassen realiseren op straffe van €4000 boete maar ben een je linkse demonstrant dan geldt de anderhalve meter ineens niet meer. Halsema zet links boven de wet en dat is corrupt.”

Ook voorziet Wilders niet dat de storm hierover spoedig zal gaan liggen. De oppositieleider kondigt alvast aan: “De ministers komen hier niet mee weg. Voor morgen mondelinge vragen aangemeld en het Corona-Kamerdebat van donderdag zal nu vooral hierover gaan.”