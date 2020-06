GGD testlijn helemaal platgebeld! 50.000 mensen zijn getest; 1.000 mensen hadden corona

Nu we eindelijk in Nederland massaal getest kunnen worden maakt men hier ook massaal gebruik van. In de eerste week dat de GGD haar landelijke coronatest-nummer opende zijn er bijna 60.000 afspraken gemaakt. 50.000 mensen zijn al getest en slechts 1000 mensen zijn positief getest.

De directeur van GGD Hollands Midden, Sjaak de Gouw, vertelde gisteren bij Op1 dat de GGD-lijn helemaal is platgebeld de eerste week. Iedereen die ook maar vermoedde dat ze mogelijk besmet of ziek waren belde direct voor een afspraak.

De GGD is platgebeld en de teststraten werden drukbezocht. Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid GGD, heeft de laatste cijfers van afgelopen week. #Op1 pic.twitter.com/1DlZGgpMtq — Op1 (@op1npo) June 7, 2020

In totaal zijn er waarschijnlijk zo’n 90.000 unieke telefoontjes gepleegd. Waarvan er dus zo’n 60.000 een afspraak konden maken voor het testen. De GGD-lijn was zo druk dat sommige mensen meerdere keren moesten bellen om geholpen te worden.

De Gouw benadrukte nog maar eens dat mensen alleen moeten bellen als ze klachten ervaren. Er schijnen namelijk ook veel mensen zonder klachten te bellen die simpelweg corona-gerelateerde vragen stellen. Over bijvoorbeeld wat nu wel of niet verstandig is. Hier is de GGD-lijn uiteraard niet voor bedoeld.

“Het is belangrijk dat mensen mét klachten van het coronavirus, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging, snel bij één van de GGD’en terecht kunnen voor een test. Daarom een dringende oproep aan mensen zónder klachten of met algemene vragen om het afsprakennummer niet te bellen.”

Het is goed om te zien dat veel Nederlanders gebruik maken van de GGD-lijn. Hierdoor krijgt de GGD en het RIVM een beter overzicht over hoeveel mensen er daadwerkelijk besmet zijn in Nederland.