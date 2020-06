Goed nieuws! We mogen weer op vakantie vanaf 15 juni

Eindelijk heeft het kabinet wat meer duidelijk verschaft over de vakantieperiode. Het kabinet geeft Nederlanders groen licht om op vakantie te mogen gaan. Over twaalf dagen kunnen we naar zo’n twaalf Europese landen. Wat betekent dat we niet een hele zomer vastzitten in Nederland, men kan alsnog lekker op vakantie!

Het was natuurlijk de meest prangende vraag, want kunnen Nederlanders deze zomer op vakantie? Het antwoord van Rutte:

“Het korte antwoord op alle vragen is dat we deze zomer op vakantie kunnen. Maar niet zomaar overal en er zijn hoe dan ook onzekerheden”

Tot 15 juni geldt dat alleen noodzakelijke reizen mogen in Europa, na 15 juni gaan een twaalftal landen van ‘oranje’ naar ‘geel’, wat betekent dat men daar op vakantie gaat mits zij zich houden aan bepaalde regels en rekening houden met de eventuele risico’s.

Dus we kunnen alsnog op vakantie naar landen zoals België, Duitsland, Italië of Kroatië.

Tussen 15 juni en 15 juli kunnen nog andere Europese landen worden toegevoegd aan het lijstje. Pas na 15 juni gaat Frankrijk bijvoorbeeld pas een beslissing maken.

“Dan zullen naar verwachting ook Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland weer open zijn voor Nederlanders”

Uiteraard waarschuwt Rutte ons nog, mocht je op vakantie zijn er breekt een grote uitbraak uit dan moet je bij terugkomst twee weken in quarantaine. Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee.

“Als er ergens een grote uitbraak is, kan het geel zomaar oranje worden. Dan moet je twee weken in thuisquarantaine na terugkeer in Nederland.”