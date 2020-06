GroenLinks-professor Meindert Fennema valt Baudet aan: ‘Een racist! Daarom noem ik hem vanaf nu ‘Bidet’ (of zoiets)’

GroenLinks-mastodont Meindert Fennema is er eindelijk uit. In een ingezonden artikel voor De Volkskrant vindt hij dat Thierry Baudet de titel racist simpelweg “verdiend” heeft. En wat nog meer: hij gaat de achternaam van de politicus voortaan uitspreken als ‘Bidet’ – een wasbak voor achterwerken en genitaliën.

Gisteren pakte Meindert Fennema (oud GroenLinks-raadslid in Bloemendaal en emeritus-hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen) flink uit in een opinie-artikel in De Volkskrant richting D66-senator Boris Dittrich. Fennema gebruikt weinig vleiende termen: de sociaal-liberaal is “met zijn opvatting dus een gevaar voor onze liberale samenleving,” zo kenmerkt Fennema de radicale opvatting van de D66’er over racisme.

Maar zijn hardste tekst had de academicus klaarliggen voor Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. De afgezwaaide GroenLinks-hoogleraar vond het niet zo leuk dat de politicus rapper Akwasi aanviel. Daarom is hij een loepzuivere racist, aldus de GroenLinks-mastodont, die hij vanaf nu ook een pestnaampje gaat geven. Fennema:

“Overigens ben ik van mening dat Thierry Baudet een racist is. Iemand die de heer Akwasi in een radio interview ‘Aquarium’ noemt en daaraan toevoegt ‘of zoiets’, verdient die titel. Daarom noem ik Baudet vanaf nu ‘Bidet’ (of zoiets).”

Meindert Fennema is geen vriend van rechtse politici. In 2017 al noemde hij Geert Wilders iemand wiens partijprogramma “leidt tot etnische zuiveringen.” De Dagelijkse Standaard werd door Fennema vergeleken met massamoordenaar Stalin, en iets eerder ook met nazi-dictator Hitler.