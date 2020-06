GroenLinks-Statenlid: ‘Een ieder die iets roept over drukte op Dam is de trotse eigenaar van white privilege!’

Volgens een GroenLinks-lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland mag je geen kritiek hebben op Femke Halsema’s anti-coronademonstratie van gisteravond. Wie dat wel doet, wordt “gefeliciteerd!” want: “de trotse eigenaar van white privilege.” Zegt dus Ayse Er.

Inmiddels is iedereen boos op Femke Halsema en GroenLinks. Niet alleen hun politieke tegenstanders, maar ook hun nauwste politieke vrienden. En zelfs tv-presentatoren zijn er als de kippen bij om hun afschuw van het onverantwoordelijke gedrag van de Amsterdamse burgemeester kenbaar te maken. Maar binnen haar eigen partij weet Halsema de gelederen nog gesloten te houden.

Hoe dat er dan uitziet zien we vervolgens terug op de Twitter-tijdlijn van GroenLinks-Statenlid Ayse Er. Zij meent dat je geen kritiek mag hebben op de massale megademo op de Dam gisteren. En doe je dat wel? Dan heb je dus een overdaad aan “white privilige” (sic!). De jonge vrouw vindt dat het coronavirus eventjes niet zo belangrijk is nu. Ze zegt:

“Aan een ieder die nu iets roept over de drukte op de dam: gefeliciteerd, je bent de trotse eigenaar van white privilige.”

Een verwijt dat ze ook met liefde om de oren smijt van een ChristenUnie-duoraadslid. Hij deelt een persoonlijke ontboezeming: “Mijn vrouw werkt vanavond weer als arts op de IC. Voor haar en haar collega’s stonden we onlangs nog te klappen,” en vraagt alleen of de demonstranten zich aan de anderhalve meter afstand willen houden. Maar ook deze brave jongeman wordt genadeloos uitgescholden door GroenLinkser Ayse:

“Dit kunnen roepen en je uberhaupt druk kunnen maken om de hoeveelheid mensen i.p.v. de hoeveelheid racisme is puur vanwege je white privilege.”

Sailliant detail is dat de kandidatencommissie die Er destijds selecteerde voor een verkiesbare plek op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen haar vaardigheden als ‘verbinder’ roemde. “We verwachten dat zij, als ze in de fractie komt, een verbindende rol zal vervullen. Ze is gedreven zonder dat ze het belang van de meningen van anderen uit het oog verliest,” schreef GroenLinks vorig jaar nog. Daarvan is dus bijster weinig terechtgekomen, kunnen we vandaag wel stellen…