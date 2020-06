Haha! NPO-ster smijt Peter R. de Vries finaal aan diggelen: ‘Hij zakte door het ijs!’

De talkshowkoning van Nederland heeft een flinke deuk opgelopen deze week: NPO-presentator Jaap Jongbloed laat in een interview met De Telegraaf geen spaan heel van de excentrieke betaalde keuvelaar. Hij zakte door het ijs met z’n mislukte advocatenkantoor, zo stelde de programmamaker van onder meer Opgelicht?!.

Ja, dat is even wennen. Peter R. de Vries is gewend dat de NPO de roder loper voor hem uitrolt, en hem bovendien opwacht met champagne en kaviaar. Dat gaat even anders nu, want AVROTROS-presentator Jaap Jongbloed laat in een interview met De Telegraaf weten vrolijk in z’n vuistje te moeten lachen bij de afgang die Peter R. de Vries boekte met zijn advocatenkantoor waarbij hij inmiddels met de noorderzon is vertrokken. Z’n belangrijkste advocaat binnen de ploeg bleek banden te hebben met ultraterrorist en veelvuldig moordenaar Ridouan Taghi.

En ook in de rechtszaal boekte De Vries nederlaag na nederlaag. Onder anderen toen het bedrijf Rosanna Kluivert verdedigde. Zij voelde zich in haar eer aangetast vanwege een Opgelicht?!-uitzending over een niet-bestaand hondenasiel. Samen met de juridische makkers van De Vries probeerde zij rectificatie te krijgen, maar de rechter wees de eis gewoon af. Kluivert en De Vries stonden voor joker.

Jaap Jongbloed, wiens programma het was, kijkt tevreden terug op de gang van zaken:

“De Kluiverts spanden een zaak aan om een rectificatie af te dwingen, maar verloren. Van een hoger beroep werd afgezien. Jongbloed: „Ik ga geen namen noemen, maar er zijn wel mensen door het ijs gezakt. Wat wij hebben gemeld was feitelijk en is door de rechter zo beoordeeld. Wij stonden sterk in onze schoenen, ik heb er geen minuut minder door geslapen.””

Nogal genant voor de te water geraakte Peter R. de Vries, dus, op wie hier duidelijk gedoeld wordt. Maar de hamvraag luidt nu natuurlijk: zal deze blunder van jewelste eindelijk helpen om Peter een toontje lager te laten zingen? Uh, wat denkt u zelf?