Halsema nog verder in verlegenheid gebracht: mogelijk wel tot 14.000 (!) mensen op de Dam

De mogelijk coronaverspreidende demonstratie die Femke Halsema vorige week op de Dam liet doorgaan was nóg drukker dan al werd aangenomen. Zo’n 14.000 mensen waren daar wellicht wel aanwezig. Zoveel, dat de burgemeester nu een “extern onderzoek” afkondigt om het precieze aantal te achterhalen.

Gisteravond laat kwamen dan eindelijk antwoorden van burgemeester Halsema op raadsvragen over die intense drukte op de Dam vorige week. Om half twaalf naar de pers gestuurd. Daaruit blijkt dat er mogelijk nog véél meer mensen op de Dam waren dan aanvankelijk gedacht. Wellicht tot wel 14.000. Een astronomisch aantal – en een extern onderzoek moet daar nu duidelijkheid over verschaffen.

Maar De Telegraaf, die door de GroenLinks-politica ook in appjes met Grapperhaus al werd aangevallen, laat zich niet verleiden alle commotie niet meer te publiceren. Politiek verslaggever Mike Muller: “Wat leuk dat voorlichters van bm Halsema pas om 23.21 uur voor (hen vervelende) stukken naar de gemeenteraad sturen in de hoop dat het niet meer in de krant(en) komt.” Hij voegt er echter vilein aan toe: “Maar… De T. blijft de T.” Dus vanochtend bracht de krant gewoon het jongste nieuws rondom de Halsema-rel.

Ook FVD-kopstuk Annabel Nanninga was niet over de timing te spreken. De kliek rondom de GroenLinkser had een gunstige versie van het relaas al laten lekken naar Het Parool, die het braaf afdrukten en daarmee de “Pravda van de Stopera” werden. Nanninga: “Die publiceert antwoorden op onze vragen vrijwel gelijktijdig met verzending naar de raad én met een de burgemeester welgevallig frame. Slippendragers in ruil voor n primeurtje. Sad!”

Hoe dan ook zal morgen een debat in de gemeenteraad plaatsvinden over de gebrekkige aanpak van Femke Halsema vorige week maandag op de Dam. Oppositiepartijen FVD en VVD komen dan met een motie van wantrouwen.