Hé Rutte, doe eens iets! Óf je versoepelt de 1,5 metersamenleving drastisch, óf helft van de horeca gaat failliet

Het is vijf voor twaalf voor de gehele horecasector in Nederland. Het kabinet moet snel ingrijpen en de anderhalvermeterregelgeving drastisch reduceren, en anders valt maar liefst de helft van deze zaken domweg om. Dus Rutte: wakker worden en optreden!

Gaat Mark Rutte de geschiedenis in als de premier onder wiens bewind de helft van alle horecazaken in Nederland de deuren kon sluiten?! Het begint erop te lijken dat dit is wat er gaat gebeuren als de minister-president niet snel ingrijpt en de coronamaatregelen voor de horeca drastisch versoepelt. Want met het mondjesmaat toelaten van mensen kunnen de horecazaken hun boterham niet beleggen. Ze moeten weer gewoon open kunnen. Daar lijkt ruimte voor te zijn, want het virus is zo goed als weg uit Nederland.

Maar goed, dan moet politiek Den Haag wél snel optreden. Want zo gaat het helemaal mis:

“Als niet soepeler kan worden omgegaan met de anderhalve meter regel, dan valt binnen enkele maanden de helft van de horeca om. Dit zegt voorzitter Madelon Janssen van Horeca Nederland afdeling Drechtsteden. “Veel ondernemers hebben het moeilijk. Het is kommer en kwel.” Talloze ondernemers hebben het moeilijker dan Van Dijl, weet Janssen: “De kosten lopen door, de tegemoetkoming vanuit de overheid is echt onvoldoende en de regels, met maximaal 30 mensen binnen en zelfs als het er straks 100 worden, zijn eigenlijk onwerkbaar.”

Als de Nederlandse horeca omvalt, is dat een grote ramp voor de gehele vaderlandse economie. Gezamenlijk zijn de horecazaken namelijk de grootste werkgever van het land. Kortom: red de horeca, en versoepel de anderhalve meter. En doe het snel, Rutte!