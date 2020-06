Henk Otten trekt met juristen ten strijde tegen “staatsonveilige” Thierry Baudet: willen hem weren uit Commissie Stiekem

Als het aan Nederlandse juristen en Henk Otten ligt, dan wordt Thierry Baudet na de eerstvolgende Kamerverkiezingen geweerd uit de Commissie Stiekem in de Tweede Kamer. De staatsveiligheid is in het geding, schrijven rechtsgeleerden deze week in het Nederlands Juristenblad.

Als het aan H. Sarolea en R. W. Weemhoff – twee schrijvers van het Nederlands Juristenblad – ligt, zal FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet na de Tweede Kamerverkiezingen sowieso geen deel uitmaken van de zogenaamde ‘Commissie Stiekem’ van de Tweede Kamer. In deze commissie – officieel CIVD geheten – worden gevoelige zaken en staatsgeheimen besproken met de fractievoorzitters van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. Om dat te bereiken moet het Reglement van Orde worden aangepast, vinden zij. Baudet is namelijk zo gevaarlijk dat alleen voor hem de regels herschreven dienen te worden.

De juristen denken dat Baudet deze informatie wel eens zou kunnen doorspelen aan Rusland, zo schrijven ze in de editie die op 29 mei uitkwam. Ze sommen daarvoor allerlei argumenten op.

Allereerst zint het de juristen niets dat Baudet afgelopen april een opmerking maakte over smeergeld. Ook de banden van de FVD-voorman met John Laughland, een ex-directeur van een pro-Russische denktank, stelt de NJB-auteurs niet gerust. Ze grijpen ook terug op 2016, toen het referendum over het EU-verdrag met Oekraïne op de politieke agenda stond. Dat Baudet destijds een “rustig en doordacht gepresenteerde stellingname” debiteerde over betalingen door het Kremlin wordt hem niet in dank afgenomen.

Het pleidooi van de juristen wordt van harte gesteund door Henk Otten, de (vanwege graaien uit de kas) uit FVD gezette senator. Hij “onderschrijft het verzoek geheel,” melden de NJB’ers:

“De eerste reactie is van senator Henk Otten. Hij laat weten onze zorgen en ons verzoek geheel te onderschrijven, en geeft aan dat juist de lijnen naar het Kremlin voor hem dé aanleiding zijn geweest om te besluiten via Zembla het publiek voor Baudet en zijn Russische connectie te waarschuwen. Hij geeft ook aan zich achteraf de vraag gesteld te hebben of het geen fout van hem is geweest om niet eerder op te stappen en Baudet in het zadel te helpen.”

Ook FVD-senator Paul Cliteur reageerde, maar over hem zijn de juristen dan weer niet zo te spreken. Ze vinden dat hij ‘communicatie eenzijdig afbreekt of gewoon niet aangaat’.

De oproep van Sarolea en Weemhoff (en Otten) is nog niet opgepakt door leden van de Tweede Kamer.