Immigrantenbashende Geert Wilders hard aangepakt door eigen broer: ‘De familie Wilders zijn allen immigranten!’

Geert Wilders heeft er gisteren op social media flink van langs gekregen van zijn oudere broer. Paul Wilders ergerde zich kapot aan het idee dat Nederland minder faciliteiten moet opzetten voor immigranten. “Wij allen zijn immigranten,” stelde hij. En hij ging even de familiestamboom van de Wildersjes af.

PVV-leider Geert Wilders ergert zich groen en geel aan de hoge woningnood in Nederland, die wat hem betreft voor een belangrijk deel veroorzaakt is door immigratie. “Voor wie wordt er bijgebouwd?” Aldus de retorische vraag van de oppositieleider: “Voor de Nederlanders of voor immigranten?”

Niemand minder dan Paul Wilders, de oudere broer van de politicus, kon niet goed leven met die opmerking. Twee keer eerder spuwde hij publiekelijk zijn gal over z’n kleine broer – één keer bij Pauw & Witteman in 2009, en één keer bij RTL in 2017. En gisteren dus weer. Want volgens de oudere Wilders zit zijn hele familie tjokvol immigranten.

Hij somt op: “Hoezo immigranten ? De naam/famielje Wilders stamt uit Duitsland, Eén oma heeft roots uit Indonesië. De echtgenote van junior komt uit Hongarije (met Turkse roots). Wij allen zijn immigranten.”

Tot slot laat Paul nog even merken hoe laag hij denkt over de partij van zijn broer: “Nuff said. PVV et all.” De opmerking valt bij linkse twitteraars wel in de smaak: “Wat een luxe,” reageert cameraman Bilal Oguzkurt gevat: “Terug naar eigen land? Keuze uit vier landen!”

Geert heeft niet gereageerd op de opmerkingen van zijn broer.