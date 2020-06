Ja hoor! Ook K3 gecancelled wegens “racisme”: Egyptisch verkleedpartijtje is “cultural appriopriation”

De Black Lives Matter-storm is nog lang niet overgewaaid. Na de standbeelden moeten ook de kinderhelden eraan geloven. Behalve Zwarte Piet moet ook K3 op de schop: de drie meiden zouden namelijk aan culturele toeëigening doen door een nieuwe film aan te kondigen die zich afspeelt in het oude Egypte.

Er zijn in de voorbije weken al behoorlijk wat culturele iconen op de brandstapel gegooid: na Fawlty Towers, Little Britain en Gone With the Wind moeten ook de Nederlandstaligse producties eraan geloven. Of het voor kinderen bedoeld is of niet, maakt niet uit. Maar K3 is het volgende slachtoffer en moet klaarblijkelijk kapot.

Dat zit zo. Vandaag maakte Studio 100, de productiemaatschappij achter de Vlaamse meidengroep, bekend dat de bij kinderen populaire zangeressen met een nieuwe film én album op de proppen komen. Een bloedstollend avontuur die tot diep in het Oude Egypte voert:

“Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Hanne kan de gedachten lezen van mensen en dieren, Marthe kan alles kopen wat ze voor zichzelf wil, en Klaasje kan blijven wensen wat ze maar wil. Maar de wensen van de Wenskat zijn vervloekt door farao Tritanchamon. De drie vervloekte wensen keren zich tegen K3 en zorgen voor een hoogoplopende ruzie tussen de meisjes.”

Dat wordt de dames niet in dank afgenomen door horden social justice warriors op Twitter. De zelfbenoemde huilebalk “Elsjepelsje” laat weten: “In een tijd van Black Lives Matter en we allemaal hebben besloten dat cultural appropriation niet meer kan komt K3 in 2020 met dit.” Zij krijgt bijval van Rebekka Timmer, bestuurslid in Sylvana Simons’ partij BIJ1: “En zo begint het: kinderen aanleren dat je iedere cultuur maar als grapje, mode of act kunt gebruiken.” BLM-activist Didsie voegt toe: “K3 zijn witte MENSEN die nu Egyptenaartje spelen en dat is anno 2020 niet meer ok.” De dames kregen honderden retweets en likes met hun berichten, en verdedigen hun voorstel tot het ‘cancellen’ van de meidengroep.

Het is nog onduidelijk of Studio 100 de koers bijstelt: eerder al boog Tivoli Utrecht voor de wens van enkele boze social justice-strijders, die vonden dat er geen kinderfeestjes met cowboys en indianen geven meer mochten worden.