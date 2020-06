Jan Roos kan linkerarm vanaf de biceps nooit meer gebruiken: ‘Ik hoorde kkkggg, nu heb ik er gewoon niets meer aan!’

DDS-columnist Jan Roos is na een ongelukje met een boom permanent gehandicapt geraakt aan zijn linkerarm. Dat maakte de opiniemaker, journalist en oud-politicus bekend in een YouTube-show die hij samen met Dennis Schouten presenteert: RoddelPraat.

Jan Roos zal zijn linkerarm nooit meer optimaal kunnen gebruiken, nadat de biceps in dit ledemaat zijn afgescheurd. Een amputatie is niet aan de orde, maar de gescheurde spierbundel “kan ook niet meer gemaakt worden.” Dat vertelde de columnist vandaag bij RoddelPraat, een YouTube-show waarvan hij zelf samen met PowNed-verslaggever Dennis Schouten de presentator is.

Het ongeval gebeurde bij een boom, waar Jan Roos samen met zijn twee tweelingzonen van tien aan het klimmen was. “Overmand door wat teveel alcoholische versnaperingen,” zoals Jan het zelf omschrijft probeerde hij ze allebei tegelijkertijd op te tillen. Dat lukte niet, maar de opiniemaker hoorde wel een ontzettend luid scheurend geluid. Het bleek zijn biceps te zijn die helemaal afgescheurd is.

Eenmaal in het ziekenhuis waar de opinist was aangekomen voor een CT-scan, bleek het al direct foute boel. Jan: “De mevrouw die dat deed begon al: ‘O-oh, o-oh.'” En dus moest al snel de ernstige conclusie getrokken worden dat het “goed mis” is.

Voor de werkzaamheden van Jan Roos lijkt het echter geen gevolgen te hebben: nadat Jan vertelde over zijn ongeluk, gingen de onfortuinlijke mediaman en Schouten door naar het volgende gespreksonderwerp: het afvalregime van Gordon.

Namens de redactie van De Dagelijkse Standaard wensen we Jan veel beterschap en sterkte de aankomende periode.